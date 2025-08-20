Léto je v plném proudu a právě teď je ideální čas si dopřát lehké, svěží a barevné pokrmy. Od křupavé italské panzanelly po exotický thajský som tum – saláty po celém světě nabízejí nejen vitamíny a chuť, ale i příběh své země původu. Připravte se na kulinářskou cestu, která vás zavede od Evropy přes Střední východ až po dalekou Asii a Latinskou Ameriku, a objevte, jak se každá kultura vyrovnává s létem a sezonními ingrediencemi.
Léto je v plném proudu a právě teď je ideální čas si dopřát lehké, svěží a barevné pokrmy. Od křupavé italské panzanelly po exotický thajský som tum – saláty po celém světě nabízejí nejen vitamíny a chuť, ale i příběh své země původu. Připravte se na kulinářskou cestu, která vás zavede od Evropy přes Střední východ až po dalekou Asii a Latinskou Ameriku, a objevte, jak se každá kultura vyrovnává s létem a sezonními ingrediencemi.