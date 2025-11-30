Iveta Fabešová patří mezi nejvýraznější české cukrářky posledních let, i když její cesta k řemeslu nebyla přímá. Narodila se roku 1984 ve Znojmě a původně vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po škole nastoupila do zahraniční developerské společnosti jako office manažerka, ale práce jí nenaplňovala. Už od dětství ji přitom přitahovala cukrařina – vzpomíná, že k pečení ji vedli prarodiče a že tato vášeň v ní zůstala i během let, kdy se živila v úplně jiné profesi.
Uděláme si to letos hezké. Iveta Fabešová odhalila recept na svůj vyhlášený vaječňák
"Jestli je něco, co by opravdu nemělo chybět na vánočním stole, pak je to vaječný likér," říká jednoznačně Iveta Fabešová. Úspěšná cukrářka nám prozradila recept na svůj vyhlášený vaječňák a přidala i pár rad, jak si pojistit, aby se vajíčka v likéru spolehlivě nesrazila.
Zlom přišel v roce 2010. Iveta se rozhodla dát stabilnímu zaměstnání sbohem a rozjet vlastní malou cukrářskou výrobu. Začínala s dorty na zakázku a brzy nato se přihlásila do pořadu Na nože!, který ji dostal do povědomí široké veřejnosti. Ačkoliv soutěž nevyhrála, stala se viditelnou tváří mladé generace cukrářek, jež přinášejí do české gastronomie lehkost a estetiku francouzských dezertů.
Po první vlně úspěchu začala budovat značku IF Café. Společně s tehdejším manželem postupně otevírala kavárny v Praze a k nim přidala cukrářskou akademii, kde vedla kurzy pro amatéry i profesionály. Současně začala vydávat své vlastní kuchařky zaměřené na dezerty, které se staly populárními pro svůj čistý vizuální styl a přístupnost i pro domácí kuchaře.
Iveta však velmi otevřeně mluví o tom, že její cesta nebyla jen vzestupná. Po rozvodu přišla podle vlastních slov o veškerý podnik, který roky budovala. Zůstala sama se dvěma dětmi a ocitla se v situaci, kdy musela začít úplně od nuly – bez zázemí, bez stabilního příjmu a bez budoucnosti, která ještě nedávno vypadala jistě. Sama několikrát uvedla, že právě v tomto období pochopila, jak zásadní je nejen tvrdá práce, ale i pomoc rodiny, přátel a vlastní odhodlání.
Fabešová je známá svým důrazem na preciznost, estetiku a respekt k řemeslu. Tvrdí, že každý dezert musí být promyšlený do posledního detailu a že úspěch v gastronomii je možný pouze tehdy, když člověk nepřestává být pokorný. Otevřeně také mluví o sladění podnikání a mateřství – podle ní není možné být stoprocentní podnikatelkou a stoprocentní matkou zároveň, a proto je třeba dělat kompromisy a nebát se o některých věcech mluvit nahlas.
Na vaječný likér podle Ivety Fabešové budete potřebovat:
- 300 ml smetany
- 300 ml kondenzovaného mléka
- 90 g žloutků
- 90 g rumu
- vanilkový lusk
Podrobný návod a důležité informace ohledně způsobu vaření najdete ve videu.