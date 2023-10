Kam kráčí české porodnictví?

Průměrný věk matek při porodu se vyšplhal z necelých 25 let na konci 80. let na aktuálních více než 30 let .

Má vůbec porodník nějakou preferenci, kdy nejpozději by ženy měly rodit? Jan Matěcha krčí rameny: "My s tím nic neuděláme, můžeme si doporučovat, co chceme. Ženy jsou tlačené systémem, který je kolem nich, jsou těhotné, kdy být těhotné mají. My to rozhodně neovlivníme, to je daleko složitější úkol než přesvědčit kuřáka, aby přestal kouřit," uzavírá lékař.

Po mateřské se vrátila do práce, což by nešlo bez "součinného" partnera a funkčních babiček. Příběh Miluše má dobrý konec, což není vždy zaručeno, I když se dítě narodí zdravé, happy ending se podle Alžběty Samkové nemusí ani tak dostavit. "Jsou matky, které se s tím mateřstvím strašně perou a vzpomínají na předchozí život, a jaké by to bylo, kdyby dítě neměly. Ona se o to dítě sice dobře postará, ale nenaplní ji to."

První dítě "dost prožívala", musela pochopit, že miminko není úkol, který by šel "delegovat" nebo jednorázově vyřešit a jít dál, jak byla zvyklá v práci. "Hodně jsem také řešila nedostatek spánku, to bylo šílené. Jsem taková sova a zároveň velký spáč a to mě hodně frustrovalo," říká dnes čtyřiačtyřicetiletá matka.

Miluše naplňuje stereotyp starší matky z hlediska vybudovaného zázemí a životního rozhledu, ale na druhou stranu i typicky úzkostlivějšího přístupu k mateřství. "Dítě jsem měla v momentě, kdy už jsem měla jasno, co chci, a chtěla jsem intuitivně zpomalit tempo. To se povedlo. To ale neznamená, že to byla pohoda - vůbec ne. Můj styl života, můj osobní prostor se dost umenšil a navíc, když byly holčičce dva roky, začal covid," vzpomíná.

Marketingová specialistka Miluše otěhotněla v 38 letech a v mnohém zkušenosti psycholožky potvrzuje. "Nepřemýšlím o tom tak, že mě něco zdrželo. Možná jsem o dítěti uvažovala již dříve, ale prostě jsem do té doby neměla toho správného partnera, u kterého bych si dokázala představit, že to bude otec mých dětí. Také jsem dost pracovala a cestovala a přišlo mi, že je ještě čas," vysvětluje s odstupem matka šestileté dcery. S dítětem jí pomohlo umělé oplodnění, porodila přirozeně a bez epiduralu. Jestli by se jí rodilo lépe o deset let dříve, neumí říct.

Psycholožka Eva Šimotová ve své praxi matky na porod připravuje a pomáhá jim zvládnout rodičovskou roli. Na "hromadu" důvodů oddalování mateřství přihazuje ještě věk dokončení vysoké školy. Ve 26 letech se ženy po zdolání studia do rodičovství logicky neženou. "Zároveň se vytváří jakýsi tlak na to, aby se žena realizovala. Společnost vlastně chce se vším tím feminismem a emancipací, aby ženy dělaly také něco jiného, ať už před mateřstvím, nebo v jeho průběhu. Jako by mateřství bylo málo. Tím, jak se možnosti otevírají, neumí si spousta žen vybrat, protože má obavu, že si nevybere dobře," uvádí Šimotová.

Jak probíhá porod, je ale vlastně jen začátkem nejasné odpovědi na otázku, v jakém věku je ještě vhodné mít první dítě. "Vždycky, když řeším starší matky, přemýšlím nad tím, kolik jí bude, až tomu dítěti bude patnáct," říká Alžběta Samková a Lančová její myšlenku doplňuje: "Odnosit a porodit dítě zdaleka není to nejnáročnější, je to iniciace do celé etapy rodičovství." Připravenost starších matek na péči o miminko úzce souvisí s tím, proč vlastně neměly dítě už kolem dvaceti. "Pozdější mateřství je dáno spíše okolnostmi. Žena nepotkala vhodného partnera, má práci, která ji baví, nebo si chce vybudovat pozici, do které se jí bude lépe vracet po mateřské," uvádí nejčastější důvody svých klientek dula.

Dula Adéla Lančová přemýšlí nad etickou rovinou umělého oplodnění a v souvislosti s náročností porodu po IVF uvažuje, jestli tělo, které nemůže přirozeně otěhotnět, vlastně nedává najevo, že nechce ani rodit. "Ale mně se to se třemi dětmi lehko říká a určitě bych to viděla jinak, kdyby mi bylo 39 a žádné bych ještě neměla," dodává jedním dechem.

Podle porodní asistentky Alžběty Samkové také v případě IVF nejde vždy o hladce běžící porodní proces: "Leckdy potřebují ženy po IVF při porodu pomoci nějakým vstupem. Protože plod přirozeně nevstoupil do těla, tak ani přirozeně neodchází. Neznamená to, že to je komplikované vždy, ale není to úplně ono," myslí si porodní asistentka Samková.

Do těhotenství a porodu může promluvit i způsob, jakým došlo ke zplození potomka. S umělým oplodněním (IVF) je totiž spojeno větší riziko klasických těhotenských potíží. "Je tam vyšší mrtvorozenost, i když ne o moc, jsou tam vyšší rizika komplikací z vysokého tlaku a komplikace předčasného porodu. To znamená, že to těhotenství nemůžeme považovat za nízkorizikové," vysvětluje lékař Jan Matěcha.

Těhotenství coby zatěžkávací zkouška tak u matky může probudit, či dokonce zhoršit třeba vysoký tlak nebo cukrovku, zároveň také ženě naznačuje, s jakými problémy se bude možná potýkat v budoucnu. Pokud už starší rodička o nemocech ví, musí je lékaři stabilizovat, v těhotenství by se totiž mohly zhoršit natolik, že by mohly ohrozit ji i její plod.

Na nástrahy "života na židli" bez pravidelného pohybu jedním hlasem upozorňuje jak doktor Matěcha, tak jeho kolegyně z Bulovky, porodní asistentka Alžběta Samková. "Jestli máte za sebou ve čtyřiceti letech třetí cyklus umělého oplodnění a jste sekretářka, která patnáct let seděla na zadku, tak to bude trochu jiný porod, než když jste jogínka, která se vegetariánsky stravuje," říká rázně zkušená zdravotnice.

"Průměrný věk mých klientek je kolem 37 let," říká naproti tomu Adéla Lančová, která pracuje jako dula ve Středočeském kraji. Jako jakási průvodkyně těhotenstvím pomáhá ženám se na příchod potomka připravit, učí je uvolnit se a během porodu jim stojí po boku. Právě schopnost vnímat své tělo a napojit se na něj považuje Lančová za důležitější aspekt než fyzický věk matky. "Obecně nemám pocit, že by starší ženy rodily hůř než ty mladší, není to na první pohled patrné," myslí si žena, která sama přivedla na svět tři děti. Poukazuje na sedavou dobu, která nepřeje pohybu, ale potrpí si na kancelářský výkon. "Umíme všechno na sílu utáhnout, urvat, ale neumíme uvolnit tělo."

Poskytnout jednoznačnou odpověď se většina zdravotníků oslovených Aktuálně.cz zdráhá. "Doba se mění a matky stárnou a s tím se mění i náš pohled," říká vedoucí lékař porodnice Na Bulovce Jan Matěcha. Zatímco dříve bylo normální rodit kolem dvaceti, dnes lékaři považují za nízkorizikovou ženu, které je 30 let. "Takže od 20 do 35 to bereme jako normální stav a většina žen takhle rodí," vysvětluje porodník.

Pouze 27 % žen mladších 35 let zakončí cyklus asistované reprodukce porodem , u těch starších 40 let je to pouze 6 %.

Zemánková: Myslím, že touha po dítěti je v nás hluboko intenzivně zakořeněná. Ilustrují to například dvojice, které mají potomky už z předchozího vztahu, ale často chtějí mít ještě jedno dítě společně. Sama mám zajímavý zážitek se svým třetím dítětem. Když se syn narodil a podívala jsem se na něj, měl pusu přesně jako já na fotkách z dětství. Předchozí dvě děti se mi nepodobaly a myslela jsem si, že je mi to jedno. Ale ta podobnost mě u syna neuvěřitelně vzala, až jsem byla překvapená, jak je to možné. Zároveň by ale nemělo být jedinou životní metou a hodnotou, že vychovám potomka se svými geny. Samotná příležitost být s nějakým člověkem od jeho narození a vidět, jak roste, je nádherná.

Zemánková: Mají například obavu, že potomek z darovaných spermií někde potká svého sourozence a zamilují se do sebe, ale to se může stát a nic s tím nenaděláme. Navíc k tomu může dojít i v případě, že je dítě adoptované nebo si dvojice není vždy věrná.

Zemánková: Věřím, že bychom měli mluvit už s miminky. Například ženám, které měly těžký porod a mají obavy, že dítě bude mít psychické následky, radím, ať si o jejich narození s potomkem povídají. Ať mu říkají, že to chtěly jinak a jaký porod si přály. To může být pro matku velmi léčivé. Stejně tak můžete dítěti říct, že jste si jej moc přáli, ale protože to jinak nešlo, tak jste zvolili tuhle cestu a jste moc rádi, že je tady teď s vámi. Pro naše psychické zdraví potřebujeme, aby byl svět pro nás smysluplný, abychom mu rozuměli a věděli, co jsme zač a co se s námi děje. Říct tak dítěti v pubertě u večeře, že není stoprocentně biologicky naše, je ta nejhorší varianta. Právě to je totiž období, kdy se jedinec ptá, kdo je, a hledá se.

Zemánková: Ano, jsem zastánkyně názoru, že se s dětmi má mluvit o všem a brzo. Nicméně je rozhovor vždy třeba přizpůsobit jejich věku. To znamená, že dvouletému dítěti nebudu vysvětlovat těžkosti světa, ale téma s ním bude růst postupně. Malé děti do sedmi let mají přirozený, nedualistický přístup ke světu. Nedělí věci na špatné a dobré, to je naučíme až my. Právě v této fázi je dobré mluvit o důležitých věcech, tedy i o způsobu, jakým přišly na svět.

Když se potomek nechová podle představ rodičů, napadá je někdy, že dítě raději neměli mít a bylo by lepší takzvaně poslechnout přírodu? Je to obvyklé?

Zemánková: Například na to, že typická otázka zní, komu je dítě víc podobné. Jestli mamince nebo tatínkovi. Dvojice ne vždy okolí řekne, že dítě je z darovaných gamet, a v této situaci se můžou cítit velmi nepříjemně. Neví, jak reagovat, a může to v nich probudit nějakou bolest. Právě kvůli takovým situacím by bylo skvělé, kdyby umělé oplodnění z dárcovských gamet automaticky doprovázelo psychologické poradenství. Je to sice jiná situace, ale u změny pohlaví to tak je nastavené. Účelem je, aby se určilo, zda to jedinec zvládne a zda je to pro něj dobrá cesta. V případě dárcovské spermie či vajíčka nikoho nezajímá, jestli je dvojice psychicky připravená. Přitom jde také o něco velkého, nevratného a člověk s tím žije do konce života.

Zemánková: Umělé oplodnění může do vztahové dynamiky přivést spoustu pocitů. Například i podvědomé výčitky, že mi partner či partnerka nebyla schopná dát dítě. A to i přesto, že jsme dospělí a racionálně důvody chápeme. V podvědomí můžu být na druhého naštvaná, že si tím vším musím projít. Jediné, co se s tím dá dělat, je opět si své pocity přiznat. Nejdřív sama sobě a pak tomu druhému. Všechno, co jsme ochotni přinést z našich temných hlubin na světlo a říct "Nejsem na sebe hrdá, ale to jsou mé pocity a chci ti to říct", může do vztahu vnést daleko větší intimitu a napojení.

Zemánková: Když to vezmeme do důsledků, znamená to, že žena má dítě s jiným mužem, nebo muž s jinou ženou. Každý z páru by si tak měl zodpovědět otázku, jestli je tohle pro něj v pořádku. Když si řeknu nahlas "Budu mít dítě s cizím mužem nebo můj muž bude mít dítě s jinou ženou", nějak na informaci zareaguji. Můžu zjistit, že s tím nemám problém, vnímám to jen jako genetický materiál a jinak půjde o naše dítě, protože jej budeme společně vychovávat. Někdo z toho ale může mít nepříjemný pocit a klást si třeba otázku, jestli je ve skutečnosti jeho otcem či matkou. S tím vším se ale může dál pracovat.

Připadá si například jako nedostatečně dobrá žena, protože je přesvědčená, že rodit je přece její přirozeností. Často ztrácí důvěru ve své tělo, má pocit, že ji zradilo. To pak může ovlivnit i její očekávání ohledně těhotenství a samotného porodu. Žena, která potřebovala externí pomoc, má jiné psychické výchozí podmínky než žena, která počala přirozeně a věří svému tělu. Dobře rodit ale mohou obě. Asistovala jsem u porodu několika žen, které prošly umělým oplodněním, a vždy to byly krásné porody.

Ať v klidu nejsou. Na to konto se většinou začnou smát a uleví se jim. Je to stejný princip, jako když řeknete člověku, ať nemyslí na růžového slona. Bude na něj myslet. Ženám říkám, že prochází náročným procesem a že je úplně v pořádku, když cítí nejistotu, úzkost, lítost nebo vztek. O všech těchto emocích si povídáme a normalizujeme je. Nemá smysl tvářit se, že jsem v klidu, když nejsem. Účinnější je přiznat si, že jsem v nepohodě, a ptát se na to, co by mi pomohlo. Když si připustíme své pocity, tak s tím můžeme dále pracovat a hledat řešení. V ten moment se pak žen ptám, co jim pomáhalo, když se v jiných situacích cítily špatně. Hledáme praktický způsob, jak jim ulevit.

Zemánková: Ano, protože se během těhotenství dělají různé genetické testy. S každým dalším vyšetřením může narůstat stres a nejistota. A náročné na tom je, že právě stres a nejistota těhotenství vůbec neprospívají. Ženy tak slyší, že by měly být v klidu a v pohodě, ale nejde jim to.

Zemánková: Zažívá hlavně velkou nejistotu, protože neví, jestli se to povede. V první řadě se musí plod v její děloze uhnízdit, a pokud se tak stane, ještě není vyhráno. Sleduje se a čeká, jestli se plod vyvíjí, a bohužel velmi často dochází v prvním trimestru k potratu. A to se v některých případech i několikrát opakuje. Znám ženy, které prošly devět cyklů, než se to podařilo. To znamená, že přišly o osm dětí.

Kde mám dítě, co se děje? Kurzy připravují na hezký porod. Co když přijdou potíže?

Každý rok se v Česku narodí přes sto tisíc dětí, většina z nich přirozenou cestou, 26 procent novorozenců přijde na svět císařským řezem. Tyto dva nejčastější porody se také probírají na předporodních kurzech. Lekce určené pro nastávající rodiče zahrnují popis průběhu porodu, informace o kojení či základní péči o dítě. O možných komplikacích se na nich však většinou nemluví.

V Česku existují stovky předporodních kurzů, nastávající rodiče si mohou vybrat z obecně pojatých přednášek porodnic i speciálních lekcí zaměřených například na hypnoporod. Na mnoha z nich se však nedozvědí, co se stane, pokud porod neprobíhá standardně. Důvodem může být nejen snaha nastávající rodiče uklidnit, ale také nezájem frekventantů kurzu se o možných komplikacích dozvědět.

Jak se ale shodují tři třicátnice, jejichž těhotenství proběhla bez komplikací, ale porody byly traumatické, o nestandardních situacích by raději věděly, aby na ně dokázaly lépe reagovat.

Řekli mi: “Tak a teď čekejte.” A já jsem nevěděla, na co mám jako čekat, co se bude dít? Co se může stát? Na kurzu se nic takového neprobíralo.

"Určitě bych chtěla vědět, co by se mi mohlo stát. Chtěla bych znát všechny možné varianty a následky," říká 32letá Eva, která před téměř čtyřmi lety přivedla na svět zdravého chlapce. Její porod byl kvůli opatrnosti zdravotníků okresní porodnice na severu Moravy vyvoláván dvěma způsoby. Hotelové manažerce totiž údajně hrozila kvůli vyššímu tlaku v závěrečné fázi těhotenství takzvaná preeklampsie. Jde o velmi závažné onemocnění. U těhotné ženy nedochází ke správné činnosti placenty, která nedokáže zásobovat vyvíjející se plod kyslíkem a živinami z krve matky.

Eva si však nevzpomíná na to, že by jí zdravotníci objasnili, jak moc vážný její stav byl. Utrpěla četná porodní zranění a její syn docházel několik měsíců na fyzioterapii kvůli špatnému úklonu hlavy.

"Tak a teď čekejte, až začnete rodit"

Počet vyvolávaných porodů podle statistik společnosti Aperio v posledních letech stoupá. Zatímco v roce 2018 jich bylo 17 procent, vloni již téměř o deset procent více.

"K umělému vyvolání porodu lékaři přistupují kromě situací, kdy se objeví nějaké těhotenské komplikace (vysoký krevní tlak, cukrovka ad.), pravděpodobně stále častěji také z důvodu samotné délky těhotenství. V České republice je vyvolávání porodu doporučováno Českou gynekologickou a porodnickou společností již při trvání těhotenství 41 týdnů plus 3 dny," vysvětluje Miloslava Kramná, koordinátorka Průvodce porodnicemi společnosti Aperio, a pokračuje: "Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje jako prodloužené těhotenství takové, které trvá déle než 42 týdnů. S indukcí porodu jsou spojena různá rizika, některá data naznačují například vyšší riziko ukončení porodu císařským řezem," varuje.

Eva přivedla dítě na svět tři dny po plánovaném termínu, po vyvolávání léky a Hamiltonovým hmatem, který má pomoci s porodními kontrakcemi. Řekli mi: “Tak a teď čekejte.” A já jsem nevěděla, na co mám jako čekat, co se bude dít? Co se může stát? Na kurzu se nic takového neprobíralo," vysvětluje.

V rámci předporodních příprav přitom absolvovala celkem dva předporodní kurzy. Jeden pražský s názvem Jemné zrození, který byl zaměřený především na práci s psychikou při porodu, a druhý, pořádaný porodní asistentkou přímo z porodnice, ve které přišel na svět její syn.

Pražský kurz vedený porodní asistentkou hodnotí Eva kladně, po jeho absolvování se totiž přestala porodu obávat. Ročně tento kurz absolvuje 3500 párů. "Vzala jsem si z něj především to, že celý porod a bolest se odráží i v nastavení myšlení a že bolest se dá překonat i prodýcháváním. Jenže když si to pak člověk spojí s praxí, je to jiné. Můžete být v hlavě nastavená jakkoliv, ale když se pak něco odehraje jinak, než si myslíte, budete z toho vykolejená," říká.

"Na kurzu nám říkali, co smíme odmítnout v rámci těhotenství, na co máme právo. Ale o konkrétních zákrocích během porodu, jako je třeba císařský řez, jsme se nic nedozvěděly. Nemluvilo se ani o předčasných porodech, vyvolávaných porodech nebo porodech zvonem či kleštěmi. Padla jen zmínka o překotném porodu," vypočítává. "Na kurzech o hypnoporodu nám říkaly, že devět z deseti žen přijde do porodnice, chce odrodit a nic moc je vlastně nezajímá. Jen jednu z deseti zajímá přesně, co se děje, jak to probíhá a podobně," dodává.

Rodiče zajímají hlavně praktické informace a péče o novorozence

Oslovení pořadatelé předporodních kurzů připouští, že většina nastávajících rodičů se pídí především po obecných informacích a praktických tipech. "Nejvíce rodiče zajímají praktické informace a tipy nejen o průběhu porodu, ale i jak pečovat o novorozence," uvádí Tereza Kochová z Aperia.

Také Tereza Šefrnová, která společně se svým partnerem Janem Hájkem vydala knihu Kurz otcovství, potvrzuje, že partneři žen nejčastěji pátrají po tom, jak jim mohou být při porodu užiteční. V individuálních kurzech pak autoři probírají i možnosti komplikovaných porodů. "V naší knize zmiňujeme detailněji císařský řez i následnou péči o partnerku. Vždy ale klademe důraz především na důvěru v lékařský personál a ideálně na včasné navázání dobrého vztahu s ošetřujícím lékařem a sestrami," dodává Šefrnová.

Evu druhý kurz, vyučovaný porodní asistentkou okresní porodnice, zklamal. Dozvěděla se, co si sbalit do tašky do porodnice a který typ anestezie může využít. "Šest lekcí bylo o teorii kolem porodu, jak kojit, proč si vzít epidural, že nástřih 'je v pohodě'. Přišlo mi, že kurzy byly o tom zpracovat rodičku před příchodem do porodnice, aby si ji připravily k obrazu svému. Paní, která vedla kurz, byla velmi milá a byl to příjemně strávený čas, ale byl zaměřený hlavně na ženy, které se o okolnosti porodu příliš nezajímají," vzpomíná.

I Michaela Kalusová ze společnosti Jemné zrození potvrzuje, že v českých porodnicích "se stále nosí, že žena by měla slepě naslouchat postupům a nemá nárok na to cokoli odmítat nebo se dále dotazovat". Některé předporodní kurzy poskytují i tipy na komunikaci s personálem a tipy na porodnice, které svými službami nejlépe odpovídají představám budoucích rodičů.

"Po komplikovaném porodu s námi nikdo nemluvil"

Třicetiletou novinářku Michaelu právě na předporodním kurzu ubezpečili, že jí vybraná porodnice ve středních Čechách patří k nejlepším. Komplikovaný porod, porodnické násilí (viz box - pozn. red.) a nevhodná komunikace ze strany personálu v ní však zanechaly trauma. Její syn přišel na svět se zástavou dechu, zdravotníci podle ní komunikaci s ní i partnerem v danou chvíli nezvládli.

Dítě odvezli po porodu pryč a vůbec jsme netušili, v jakém je stavu. Ze strany personálu byla vůči nám minimální komunikace.

"Dítě odvezli po porodu pryč a vůbec jsme netušili, v jakém je stavu. Ze strany personálu byla vůči nám minimální komunikace. Samozřejmě jsem v tu chvíli netušila, co všechno bylo potřeba k záchraně našich životů, což bývá ale taky velmi často argument zdravotníků. Možná je ale pro zdravotníky nezřídka jednodušší o tom mluvit takto," říká. "Nikdo mi neřekl, co se zrovna děje, kde syn je. Opakovaně jsem se ptala a nikdo mi neodpovídal. Netušila jsem, kam jej odnesli. Až za desítky minut se vrátila porodní asistentka, aby mi jen stručně sdělila, že dítě žije," svěřuje se novinářka.

Michaela před narozením syna přečetla řadu knížek a absolvovala jednodenní předporodní kurz společnosti Aperio, vedený dulou. O tom, co všechno se může stát v případě, že je dítě potřeba resuscitovat, se však nikde nedozvěděla. Chyběly jí také informace o tom, jak se bránit takzvanému porodnickému násilí.



"Zpětně mě mrzí a chybělo mi, že nás nepřipravovali dostatečně na to, jak se porodnickému násilí bránit, jak postupovat, když vás separují od dítěte. Chápu, že nechtějí na předporodním kurzu nikoho strašit a vysvětlovat právnické fráze nebo mluvit o případech, kdy lze volat policii. Ale i do těchto extrémů se to může dostat. Málokdo navíc ví, že rodič má právo být se svým dítětem 24 hodin denně. A vzhledem k tomu, jak vypadá porodnictví v Česku, si myslím, že by to mělo být nedílnou součástí těch kurzů," dodává.

Společnost Aperio však tvrdí, že toto téma postihuje jejich bezplatný Průvodce zákony pro rodiče, kde se právům nastávajících rodičů věnuje několik kapitol. "Pravidelně pořádáme webinář Dítě v nemocnici a vaše práva. Na kurzu předporodní přípravy se tématu věnujeme v souvislosti s porodem," vysvětluje Tereza Kochová z Aperia. Kromě toho mohou rodiče využít také bezplatnou právní poradnu.

Několik pojmů Hamiltonův hmat Jedna z metod vyvolání porodu, kterou je však možné provést pouze se souhlasem matky. Jeho cílem je vyvolání kontrakcí, ne vždy je však efektivní. Lékař či lékařka nejprve zjistí, zda je děložní hrdlo alespoň částečně otevřené. Poté uvnitř děložního hrdla krouživými pohyby prstem oddělí vak blan od poševního vchodu. Metoda je však značně kontroverzní, protože zasahuje do přirozených porodních procesů, kromě toho při ní hrozí zavlečení infekce do porodních cest a krvácení. Porodnické násilí Jde o fyzické i psychické násilí, které zasahuje do těla ženy i dítěte. Spočívá například v nerespektování práva rodící ženy rozhodovat o svém těle. Může jít o manipulaci, zastrašování a další formy nepřípustného nátlaku. Časté je zneužívání léků, změna přirozených procesů na patologické, ztráta autonomie a možnosti rozhodovat o svém těle. Mezi porodnické násilí patří také zákroky, které jsou provedeny bez svobodného a informovaného souhlasu rodičky, s výjimkou případů, kdy souhlas není nutný, například při ohrožení života.

Práva rodičů a rodiček zdůrazňují také autoři Kurzu otcovství. "Když mají nastávající rodiče v jakékoliv situaci pocit, že se děje něco nezákonného nebo neadekvátního, mají okamžitě volat organizacím a společnostem, které se konkrétně tímto problémem zabývají. Čísla i veškeré kontakty jsou dobře dostupné i na internetu," říká Tereza Šefrnová.

Podle Michaely by měly kurzy kromě právních aspektů zahrnovat také psychické potíže, které mohou matky postihnout. "Možná by ženy měly dopředu vědět, co udělá porod s psychikou. Třeba že je normální mít poporodní blues, tedy být po porodu náladová a plačtivá. A mluvit by se mělo také o základních příznacích porodního traumatu, jak vypadá poporodní deprese a kdy a kde vyhledat odbornou pomoc. Podle mě rodičky nemají po propuštění z porodnice absolutně žádnou péči, kromě jedné kontroly po šestinedělí u gynekologa. Do té doby se přitom chodí velmi často k různým lékařům, když dítě přijde na svět, tak už ne. Gynekolog se podívá na hojení po porodu, a když je opravdu osvícený, zeptá se, jak se žena má, a tím to končí," popisuje novinářka.

Nejvíc mě po předčasném porodu zasáhla nevědomost

S dopady porodu se po narození syna potýkala také Brňanka Marie. Zdravý chlapec přišel na svět o šest týdnů dříve, přestože v průběhu těhotenství neměla žádné potíže a nepatřila ani do rizikové skupiny matek, kterým by předčasný porod hrozil. "Porod se mi totiž spustil bez jasné příčiny v 34. týdnu, musela jsem do porodnice, kterou jsem si nevybrala, a to bez doprovodu své porodní asistentky," popisuje.

Mnohem náročnější než samotný porod však pro ni byly následující týdny. Bezprostředně po narození její syn pobýval dva dny v inkubátoru, měl zavedenou výživovou sondu a podstoupil řadu vyšetření. Poté následoval dvoutýdenní pobyt na neonatologickém oddělení porodnice. Na nic z toho ji předporodní kurzy nepřipravily. Během těhotenství si přitom načetla také běžnou literaturu určenou nastávajícím rodičům a zaplatila si porodní asistentku.

"Navštěvovala jsem komplexní předporodní kurz, který trval 13 týdnů - dvě hodiny jednou týdně. Z toho hodina byla cvičení, hodina teorie - a rozšířila jsem si ho i o přednášky o kojení a o péči o novorozence, ta byla i pro partnera," popisuje. V kurzech probírali praktické informace od výživy a předporodní péče přes přípravu základních potřeb pro miminko po přehled o podmínkách v lokálních porodnicích. Kromě toho si zaplatila také online kurz o vhodném cvičení v těhotenství, o psychickém a duševním uklidnění, uvolnění, ale třeba i o výživě.

"Pro mě nastal zásadní rozkol v realitě a informacích z předporodního kurzu v tom, že problematiku předčasných porodů ani ten nejkomplexnější kurz zkrátka nepokryl. Jedním dechem ale musím dodat, že vědomosti získané na kurzu agentury Větrník a následná podpora Mirky Tomické ve dnech po porodu pro mě byly největší záchrana, díky které jsem v polních podmínkách úplně neztratila hlavu," přiznává. Jak sama říká, nejvíce ji zasáhla nevědomost o souvislostech předčasného porodu.

"Z kurzů i jiných zdrojů jsem si odnesla silné přesvědčení o nenahraditelné důležitosti bondingu a těsného a intenzivního kontaktu kůže na kůži s miminkem v prvních hodinách po porodu i v šestinedělí. O kouzle takzvaného samopřisátí, tedy prvního přisátí k prsu do dvou hodin od porodu. Těšila jsem se na to a bezprostředně po porodu mi zdravotníci suše oznámili, že miminko se mnou může být jen hodinu a potom musí do inkubátoru a na sondu s umělým mlékem, zatímco já půjdu minimálně na dva dny na oddělení šestinedělí. Dozvěděla jsem se, že poprvé kojit mám až další ráno, šestnáct hodin po porodu. Postupně jsem pak ze sestřiček vytáhla, že pobyt na neonatologii bude spíš v řádu týdnů než dnů, což byl pro mě nepříjemný šok," vzpomíná.

Na neonatologii, kde byla na pokoji s dalšími dvěma ženami a jejich dětmi, navíc panovala řada pravidel, která šla proti jejímu přesvědčení a na která nebyla ani teoreticky připravena. "Bylo by skvělé, kdyby se do kurzu vešlo něco o systému v porodnicích a jak jej 'ustát'," říká.

"Když se něco pokazí, oukej, ležte, podepište, my to vyřešíme"

Oslovené ženy se shodují, že předporodní kurzy se drží jen klasických a standardních případů možná i proto, aby těhotné ženy nevystrašily. "Možná prostě některé porodní asistentky v porodnicích chtějí, aby ženy nevěděly, co se všechno může stát, že by se něco mohlo pokazit, a když se něco pokazí, 'oukej, ležte, podepište, my to vyřešíme'. Myslím si ale, že i mezi matkami jsou takové, které chtějí vědět, co se děje a co se bude dít, jaká jsou rizika a podobně," říká Eva. "Chápu, že se na předporodních kurzech vyhýbají možným špatným scénářům, protože i mě takové myšlenky stresovaly," připouští Michaela.

Někteří z oslovených pořadatelů kurzů připouští, že kvůli omezenému času nezachází často do hloubky u nestandardních typů porodů.

"To je téma, které každá žena s partnerem musí probrat se svým lékařem," říká Michaela Kalusová z Jemného zrození. Tereza Kochová z Aperia uvádí, že se u nich soustředí na nejčastější situace, které mohou ženu potkat. "Podporujeme důvěru ženy v to, že dokáže porodit. Specifické situace kvůli omezenému času do hloubky neprobíráme, k tomu je určená například naše individuální předporodní příprava, ale zmiňujeme je. Záleží také, co účastníky zajímá, dáváme prostor dotazům, případně odkazujeme na kvalitní literaturu a jiné zdroje," vysvětluje.

Právě další zdroje jsou podle oslovených žen zásadní. Přestože by předporodní kurzy i přes své zkušenosti doporučily, rozhodně by podle nich neměli nastávající rodiče spoléhat jen na ně.