Vodu, ve které se vařily brambory, nemusíme hned vylévat – v domácnosti i na zahradě se totiž může hodit. Voda je bohatá na minerály a škroby, které mohou být užitečné pro rostliny, čištění nebo dokonce péči o tělo. Tzv. bramborovou vodu můžete využít jako domácí čistič na mastnotu a připáleniny, postřik proti mšicím, přírodní hnojivo, zahušťovadlo do polévek a omáček, kloktadlo nebo přírodní fixaci pro lesklé vlasy. Zároveň poslouží k hubení plevele přírodní cestou, pomoc při odkyselení organismu nebo při kocovině.
Brambory i po uvaření zůstávají cenným zdrojem minerálů jako draslík, vápník, hořčík nebo fosfor, a nezanedbatelná je i stopová přítomnost mědi a železa. Vařením sice část vitamínu C mizí, ale zůstávají i důležité živiny.
Začněme v kuchyni
Horká nesolená bramborová voda je skvělým domácím čističem. Nalijte ji do připečeného hrnce nebo pekáče, nechte 10–20 minut působit a poté setřete jemnou stranou houbičky. Skleněná dvířka trouby můžete potřít a po pár minutách vyleštit mikrovláknem. Pokud chcete extra účinek, přidejte kapku octa. U příborů nebo stříbra postačí vlažná lázeň na půl hodiny, po které kov vyleštěte měkkým hadříkem. Jen si dejte pozor – na nelakovaný kámen nebo porézní mramor se toto použití nehodí.
I při dalším vaření najde voda své místo – pomůže přirozeně zahustit pokrmy. U polévek či omáček nahraďte část vývaru teplou bramborovou vodou, přidávejte ji po lžících a krátce provařte. Díky škrobu získá jídlo hladší konzistenci, a to bez použití mouky. Výborně funguje u krémových polévek, omáček i gulášů.
Plevel, mšice, hnojivo
Na zahradě bramborová voda poslouží jako přírodní prostředek proti plevelu. Horkou, nesolenou tekutinu lijte přímo na plevel ve spárách. Teplo a látky z brambor naruší pletiva rostlin, které zvadnou. Aplikujte ideálně za sucha, nejlépe dopoledne, ale vyhněte se trávníku a záhonům – voda je neselektivní a mohla by poškodit i chtěné rostliny.
Dalším využitím je postřik proti mšicím. Vychladlou bramborovou vodu nalijte do rozprašovače a z obou stran postříkejte napadené listy. Postřik opakujte po dvou až třech dnech. Pokud přidáte pár kapek jemného tekutého mýdla, zlepšíte přilnavost roztoku. Než postříkáte celou rostlinu, otestujte jeden list – citlivé druhy mohou reagovat skvrnami.
Pro pěstitele je užitečná i funkce přírodního hnojiva. Bramborovou vodu bez soli stačí zředit v poměru 1:1 s čistou vodou a zalévat ke kořenům jednou za dva až tři týdny. Škrob a minerály podporují růst, zejména u bylinek, listové zeleniny nebo pokojovek (kaktusy ale vynechte). Vodu skladujte maximálně 24 hodin v lednici – zkažená ztrácí účinek a může rostlinám uškodit.
I v domácnosti dokáže divy
Zajímavé je i její tradiční využití v domácí péči. Při kocovině může vlažná, lehce osolená a okmínovaná voda zklidnit žaludek a doplnit tekutiny – nejde o léčbu, ale drobnou úlevu. Podobně při pálení žáhy lze pomalu vypít malé množství nesolené vlažné vody. Jde však spíš o lidový recept – při opakovaných potížích je na místě vyhledat lékaře.
Pomoci může i jako kloktadlo při zánětech dásní. Vlažnou nesolenou vodou kloktejte 20–30 sekund několikrát denně. Vyplachuje nečistoty a může mírnit podráždění, ale nenahrazuje zubní hygienu ani léčbu paradentózy.
A konečně – bramborová voda jako přírodní kondicionér. Po umytí vlasy přelijte studenou vodou z brambor, nechte krátce působit a poté opláchněte čistou vodou. Škrob uhladí vlasové vlákno a dodá jim jemný lesk. U jemných vlasů ale postačí malé množství, jinak mohou ztěžknout. Pokud máte citlivou pokožku, zkuste nejprve test na malé části.
Na závěr si pamatujte pár pravidel: používejte vždy nesolenou vodu, na rostliny spíše zchladlou, a nikdy ji neskladujte při pokojové teplotě. V lednici vydrží maximálně jeden den. A pokud máte alergii na lilkovité rostliny (kam patří i brambory), raději se vnějšímu i vnitřnímu použití vyhněte.
