Tropická vedra zvyšují riziko otravy z jídla. Pozor na grilování, vejce i zmrzlinu

Česko po horkém víkendu čekají další tropické dny, které vyvrcholí ve čtvrtek. v úterý teploty do 32 stupňů Celsia, ve středu bude až 34 stupňů. Ve čtvrtek pak dosáhnou vedra vrcholu, bude až 37 stupňů Celsia. „Nákup by měl začínat položkami, kterým teplo neuškodí – například konzervami, pečivem, suchými těstovinami nebo cereáliemi. Potraviny z chladicích a mrazicích boxů by zákazníci měli naopak vybírat až na konci nákupu,“ doporučuje Potravinářská komora ČR.