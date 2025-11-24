24. 11. Emílie
Voňavé Vánoce podle Mirky van Gils Slavíkové: Známá cukrářka odtajnila nové recepty a vlastní tipy na dokonalé cukroví

Mirka van Gils Slavíková
Foto: Archiv Mirky van Gils Slavíkové, se souhlasem
Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils SlavíkováFoto: Archiv Mirky van Gils Slavíkové, se souhlasem
Petra Holakovská

Vánoce mají zvláštní moc. Umí zpomalit čas, provonět domov a připomenout, že to nejkrásnější se často odehrává ve chvílích, kdy se zastavíme u prostřeného stolu s těmi, které milujeme. Právě tuto atmosféru se rozhodla zachytit cukrářka Mirka van Gils Slavíková ve své nové kuchařce Štědré a Voňavé, která je jejím malým splněným snem – a velkou porcí inspirace pro každého, kdo miluje vánoční pečení.

Vánoce bez stresu? Jde to! Vánoce jsou pro Mirku nejdůležitější a nejkrásnější svátky v roce, a tak si přípravy opravdu užívá. „Začínají u nás už první adventní neděli, kdy se rozsvítí stromeček a zapálí se první svíčka. Další víkend patří tradičnímu pečení a zadělávání na panettone,“ svěřila Mirka redakci Žena.cz a pokračuje: „Po celý čas adventu se přidávají dárky pod stromeček, baví nás to překvapení pod stromečkem.“

Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils Slavíková

Volný čas

Na stole nesmí chybět česká klasika

Přestože Mirka procestovala velkou část světa a žila například v USA, Jihoafrické republice nebo Nizozemsku, na štědrovečerním stole u ní nikdy nechybí česká klasika: kapr s bramborovým salátem, jablečný závin a několik druhů cukroví. Mezi její favority patří linecké koláčky s domácím rybízovým džemem či plněné perníčky podle rodinných receptur. A který je pro ni nejvíc srdcový? „Asi nejvíce miluji tatínkovy kokosové rohlíčky,“ říká bez váhání.

Čas plný radosti, punče a klábosení

A přestože cukroví v její rodině hraje velkou roli, Mirka připomíná, že Vánoce nemají být o perfektním úklidu, stovce plechů a sahání si na dno sil. „Nemusíme bláznit s neskutečným množstvím cukroví či úklidem. Vánoce jsou o rozložení činností tak, abychom se nevyčerpali,“ říká a doplňuje: „Možná je lepší si udělat čas na bližní, dát si punč a s láskou si poklábosit. Je to přece čas plný lásky a radosti, tak třeba uděláme něco výjimečného pro někoho, kdo je sám.“

Lexikon vánočního pečení

Právě láska k Vánocům přivedla Mirku na nápad sepsat kuchařku plnou vánočních receptů. „Chtěla jsem vytvořit knihu, která bude působit jako z pohádky – a přitom nabídne funkční, ověřené recepty,“ říká autorka. A přesně taková její kuchařka je. Na první pohled zaujme něžným, slavnostním obalem, ale skutečná magie se odehrává uvnitř: 150 receptů na české klasiky, mezinárodní vánoční speciality, sladké i slané dobroty, likéry, paštiky i celou štědrovečerní tabuli. Není to jen kuchařka. „Je to lexikon vánočního cukroví protkaný vzpomínkami, rodinnými tradicemi a láskou k nejkrásnějším svátkům roku. Kniha, která se bude dědit,“ popisuje Mirka svůj splněný sen.

A právě díky jejím bohatým zkušenostem jsme ji poprosili, aby se se čtenářkami Žena.cz podělila o svoje know-how a také recepty z nové kuchařky.

Mirčiny tipy pro dokonalé vánoční cukroví

1. Sáhněte po kvalitních surovinách

Máslo, mouka a kvalitní čokoláda – právě na nich stojí výsledek. A nezapomeňte na skutečnou vanilku, kterou stále příliš často nahrazujeme ethylvanilínem. Stejně důležitá je i špetka soli, která zvýrazní chuť.

2. Dodržujte recepturu do puntíku

Vánoční cukroví nemá rádo improvizaci. Přesné vážení je základ, jinak může těsto lepit, tvrdnout nebo se trhat.

3. Nemíchat přespříliš

Přemíchané těsto se zahřeje, „spaří“ a začne zlobit. Míchejte jen tak dlouho, jak je potřeba – nic víc.

4. Zapomeňte na hory podsypané mouky

Čím víc mouky těsto absorbuje, tím víc praská. Nejlepší trik? Válet těsto mezi dvěma fóliemi.

5. S pečením začněte s předstihem – ale ne přehnaným

Stačí začít přibližně 14 dní před Vánoci. Začněte perníčky a cukrovím, které potřebuje odležet. A pečte jen tolik, kolik skutečně sníte – právě tehdy chutná cukroví nejlépe.

6. Skladujte správně

Cukroví potřebuje chlad, sucho a uzavřenou nádobu. Jednoduché, ale účinné.

Ať vám letos pečení přinese mnohem víc radosti než starostí. A když se doma rozvoní vanilka, trouba začne tiše šumět a na stole přibude první krabička cukroví, možná si uvědomíte, že právě tyto maličkosti dělají Vánoce tak krásnými.

Vánoční tipy
Vánoční tipyFoto: Archiv Mirky van Gils Slavíkové
