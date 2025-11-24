Vánoce bez stresu? Jde to! Vánoce jsou pro Mirku nejdůležitější a nejkrásnější svátky v roce, a tak si přípravy opravdu užívá. „Začínají u nás už první adventní neděli, kdy se rozsvítí stromeček a zapálí se první svíčka. Další víkend patří tradičnímu pečení a zadělávání na panettone,“ svěřila Mirka redakci Žena.cz a pokračuje: „Po celý čas adventu se přidávají dárky pod stromeček, baví nás to překvapení pod stromečkem.“
Reklama
Na stole nesmí chybět česká klasika
Přestože Mirka procestovala velkou část světa a žila například v USA, Jihoafrické republice nebo Nizozemsku, na štědrovečerním stole u ní nikdy nechybí česká klasika: kapr s bramborovým salátem, jablečný závin a několik druhů cukroví. Mezi její favority patří linecké koláčky s domácím rybízovým džemem či plněné perníčky podle rodinných receptur. A který je pro ni nejvíc srdcový? „Asi nejvíce miluji tatínkovy kokosové rohlíčky,“ říká bez váhání.
Čas plný radosti, punče a klábosení
A přestože cukroví v její rodině hraje velkou roli, Mirka připomíná, že Vánoce nemají být o perfektním úklidu, stovce plechů a sahání si na dno sil. „Nemusíme bláznit s neskutečným množstvím cukroví či úklidem. Vánoce jsou o rozložení činností tak, abychom se nevyčerpali,“ říká a doplňuje: „Možná je lepší si udělat čas na bližní, dát si punč a s láskou si poklábosit. Je to přece čas plný lásky a radosti, tak třeba uděláme něco výjimečného pro někoho, kdo je sám.“
Reklama
Lexikon vánočního pečení
Právě láska k Vánocům přivedla Mirku na nápad sepsat kuchařku plnou vánočních receptů. „Chtěla jsem vytvořit knihu, která bude působit jako z pohádky – a přitom nabídne funkční, ověřené recepty,“ říká autorka. A přesně taková její kuchařka je. Na první pohled zaujme něžným, slavnostním obalem, ale skutečná magie se odehrává uvnitř: 150 receptů na české klasiky, mezinárodní vánoční speciality, sladké i slané dobroty, likéry, paštiky i celou štědrovečerní tabuli. Není to jen kuchařka. „Je to lexikon vánočního cukroví protkaný vzpomínkami, rodinnými tradicemi a láskou k nejkrásnějším svátkům roku. Kniha, která se bude dědit,“ popisuje Mirka svůj splněný sen.
A právě díky jejím bohatým zkušenostem jsme ji poprosili, aby se se čtenářkami Žena.cz podělila o svoje know-how a také recepty z nové kuchařky.
Mirčiny tipy pro dokonalé vánoční cukroví
1. Sáhněte po kvalitních surovinách
Máslo, mouka a kvalitní čokoláda – právě na nich stojí výsledek. A nezapomeňte na skutečnou vanilku, kterou stále příliš často nahrazujeme ethylvanilínem. Stejně důležitá je i špetka soli, která zvýrazní chuť.
2. Dodržujte recepturu do puntíku
Vánoční cukroví nemá rádo improvizaci. Přesné vážení je základ, jinak může těsto lepit, tvrdnout nebo se trhat.
3. Nemíchat přespříliš
Přemíchané těsto se zahřeje, „spaří“ a začne zlobit. Míchejte jen tak dlouho, jak je potřeba – nic víc.
4. Zapomeňte na hory podsypané mouky
Čím víc mouky těsto absorbuje, tím víc praská. Nejlepší trik? Válet těsto mezi dvěma fóliemi.
5. S pečením začněte s předstihem – ale ne přehnaným
Stačí začít přibližně 14 dní před Vánoci. Začněte perníčky a cukrovím, které potřebuje odležet. A pečte jen tolik, kolik skutečně sníte – právě tehdy chutná cukroví nejlépe.
6. Skladujte správně
Cukroví potřebuje chlad, sucho a uzavřenou nádobu. Jednoduché, ale účinné.
Ať vám letos pečení přinese mnohem víc radosti než starostí. A když se doma rozvoní vanilka, trouba začne tiše šumět a na stole přibude první krabička cukroví, možná si uvědomíte, že právě tyto maličkosti dělají Vánoce tak krásnými.
Mirčiny tipy pro dokonalé vánoční cukroví
1. Sáhněte po kvalitních surovinách
Máslo, mouka a kvalitní čokoláda – právě na nich stojí výsledek. A nezapomeňte na skutečnou vanilku, kterou stále příliš často nahrazujeme ethylvanilínem. Stejně důležitá je i špetka soli, která zvýrazní chuť.
2. Dodržujte recepturu do puntíku
Vánoční cukroví nemá rádo improvizaci. Přesné vážení je základ, jinak může těsto lepit, tvrdnout nebo se trhat.
3. Nemíchat přespříliš
Přemíchané těsto se zahřeje, „spaří“ a začne zlobit. Míchejte jen tak dlouho, jak je potřeba – nic víc.
4. Zapomeňte na hory podsypané mouky
Čím víc mouky těsto absorbuje, tím víc praská. Nejlepší trik? Válet těsto mezi dvěma fóliemi.
5. S pečením začněte s předstihem – ale ne přehnaným
Stačí začít přibližně 14 dní před Vánoci. Začněte perníčky a cukrovím, které potřebuje odležet. A pečte jen tolik, kolik skutečně sníte – právě tehdy chutná cukroví nejlépe.
6. Skladujte správně
Cukroví potřebuje chlad, sucho a uzavřenou nádobu. Jednoduché, ale účinné.
Ať vám letos pečení přinese mnohem víc radosti než starostí. A když se doma rozvoní vanilka, trouba začne tiše šumět a na stole přibude první krabička cukroví, možná si uvědomíte, že právě tyto maličkosti dělají Vánoce tak krásnými.
Kávové pusinky
POTŘEBUJEME:
170 g hladké mouky
85 g másla
85 g moučkového cukru
1 g soli
3 g kypřicího prášku do pečiva
1 vejce
1 g mleté vanilky
5 g instantní kávy
5 ml horké vody na rozpuštění kávy
100 g másla
150 g moučkového cukru
8 g instantní kávy
5 ml horké vody
150 g bílé čokolády
POSTUP:
Vyšleháme máslo s moučkovým cukrem, do pěny všleháme vejce, sůl, vanilku a rozpuštěnou instantní kávu. Nakonec vmícháme prosátou mouku s kypřicím práškem.
Na plech nastříkáme hladkou trubičkou pusinky. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 10 minut.
Máslo s moučkovým cukrem vyšleháme do pěny a všleháme rozpuštěnou kávu. Hotovým krémem slepíme vždy dvě pusinky. Sušenky necháme vychladit.
Rozpustíme bílou čokoládu, do ní pak namáčíme poloviny sušenek a necháme ztuhnout.
Domino kostky
POTŘEBUJEME:
300 g hladké mouky
300 g medu
7 g jedlé sody
10 g kypřicího prášku do pečiva
10 g perníkového koření
500 g meruňkového džemu
250 ml šťávy z červené řepy
10 g pektinu
1 mletá fazole tonka
2 g muškátového květu
špetka chilli
šťáva z 1 citronu
200 g marcipánu
700 g hořké čokoládové polevy
POSTUP:
Smícháme mouku, med, jedlou sodu, kypřicí prášek a perníkové koření, dobře prohněteme a vyválíme na plech, který je vymazaný a vysypaný. Přikryjeme utěrkou a necháme asi dvě hodiny před pečením odpočinout.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 190 °C asi 10 až 15 minut. Po upečení necháme vychladnout.
Ve studené šťávě z červené řepy v hrnci rozmícháme pektin, zahřejeme s džemem, citronovou šťávou a kořením a krátce povaříme. Necháme vychladnout, dokud želé mírně nezhoustne.
Vychladlý medový základ vyklopíme a sloupneme pečicí papír. Na plát rozetřeme želé a necháme ztuhnout.
Marcipán rozválíme na velikost plechu řezů a položíme na želé. Poté nakrájíme na kostky o rozměru asi 2 × 2 cm.
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu. Celé kostky do ní namáčíme a necháme ztuhnout.
Reklama
Čokoládové višňové cukroví
POTŘEBUJEME:
150 g tmavé čokolády 72 %
70 g másla
150 g moučkového cukru
2 vejce
50 g kakaového prášku
1 g soli
150 g vanilkového máslového krému (recept viz níže)
višňovou zavařeninu
čokoládu na zdobení
POSTUP:
Rozpuštěnou, vlažnou čokoládu šleháme s rozpuštěným máslem a solí.
Vyšleháme pěnu z vajec a cukru. Obě hmoty spojíme a nakonec vmícháme prosátý kakaový prášek. Těsto necháme asi 30 minut vychladit. Vychlazené těsto porcujeme jako zmrzlinové kopečky na pečicí papír.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C asi 7 minut.
Na polovinu vychladlých koleček stříkáme po obvodu krém a do středu dáme višňový džem, přiložíme druhé kolečko a necháme vychladnout. Můžeme dozdobit čokoládou.
Vanilkový máslový krém
POTŘEBUJEME:
100 g másla
100 g moučkového cukru 1 žloutek
15 ml rumu
1 g mleté vanilky
POSTUP:
Vyšleháme do pěny máslo s cukrem, žloutkem, vanilkou a rumem. Krém dáme do cukrářského sáčku a plníme cukroví.
Makové rohlíčky
POTŘEBUJEME:
250 g hladké mouky
225 g másla
100 g jemně mletého máku
4 g soli
4 g vanilky
jemně nastrouhaná kůra z ½ citronu
moučkový cukr s vanilkou
POSTUP:
Utřeme máslo se solí, citronovou kůrou a vanilkou, pak vmícháme prosátou mouku s mákem. Zabalíme do fólie a dáme vychladit.
Z vychlazeného těsta tvarujeme rohlíčky a pečeme ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 7–10 minut. Ihned po vytažení obalíme v moučkovém cukru s vanilkou.
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama