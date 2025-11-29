Přeskočit na obsah
29. 11.
Recept na vánoční linecké od cukráře Skály: Vyzkoušejte klasiku s višňovým džemem nebo kakaovou verzi s pistáciemi

Lukáš SkálaFoto: Lukáš Bíba
Lukáš SkálaFoto: Lukáš Bíba
Petra Holakovská

Křehké linecké pečivo patří k vánočním jistotám, které nechybí snad na žádné vánoční míse. Většina rodin má svůj tajný recept, který se dědí z generace na generaci jako rodinný poklad. A kdo ho nemá, nebo se rád inspiruje, může vyzkoušet hned dva recepty od známého cukráře Lukáše Skály. To je totiž sázka na jistotu.

I když pečení lineckého cukroví patří k tomu jednoduššímu, i zde je potřeba do puntíku dodržet předepsaný recept, aby byl výsledek dokonalý. A také jej napéct s dostatečným předstihem, aby se stačilo krásně rozležet. A pak samozřejmě v dostatečném množství, pro zajištění uspokojení chuťových pohárků všech mlsounů v rodině. 

Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils Slavíková

Voňavé Vánoce podle Mirky van Gils Slavíkové: Známá cukrářka odtajnila nové recepty a vlastní tipy na dokonalé cukroví

Vaření

Linecké cukroví patří k nejstarším a nejoblíbenějším vánočním sladkostem v Česku. Jeho původ sahá až do Rakouska, odkud se recept v 19. století rozšířil do českých domácností. Od té doby se stalo symbolem adventu – jemné máslové těsto, lehká citronová vůně a sladká marmeláda spojují generace u jednoho stolu. Linecké se tradičně peče několik týdnů před Vánoci, aby do Štědrého dne krásně zvláčnělo, a každá rodina má svůj vlastní recept, často předávaný z matky na dceru.

Višňový džem
Višňový džem
Foto: Cukrář Lukáš Skála
Na linecké slepované cukroví s višňovým džemem podle cukráře Skály budete potřebovat

Suroviny na linecké:

- 750 g hladké mouky
- 250 g moučkového cukru
- 500 g másla
- 1 vejce
- kůra z ½ citronu

Suroviny na džem:

- 1250 g mražených višní
- 250 ml vody
- 600 g cukru krupice
- 30 g celé skořice
- 5 g mleté skořice
- 3 g pektinu NH
- šťáva z 1,5 limetky

Postup na linecké

1. Máslo nakrájejte na kostky a nechte změknout při pokojové teplotě. V míse ho promíchejte, přidejte cukr, vejce a citronovou kůru. Vše spojte a postupně přimíchejte prosátou mouku. Vypracujte hladké těsto.

2. Těsto rozdělte na cca centimetrové placky, zabalte do fólie a uložte přes noc do lednice. Druhý den postupně vyvalujte na pláty silné cca 3 mm a vykrajujte požadované tvary. Přeneste na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 170 °C 9 až 10 minut dozlatova.

3. Po vychladnutí slepujte višňovým džemem. Podle chuti můžete obalit v moučkovém cukru.

Postup na džem

1. K višním přidejte 500 gramů cukru a mletou i celou skořici a vodu. Přiveďte k varu a vařte na mírném plamenu cca 30 minut. Poté odstavte a nechte ještě 30 minut stát.

2. Vyjměte celou skořici, přidejte pektin promíchaný se 100 gramy cukru a směs rozmixujte na požadovanou konzistenci (jemnější je vhodnější na cukroví). Na závěr vmíchejte limetkovou šťávu.

Linecké cukroví
Linecké cukroví
Foto: Lukáš Skála - Cukrář

Na třené linecké kakaové s rybízovým džemem a pistáciemi podle cukráře Skály budete potřebovat

Suroviny na těsto:

- 250 g másla
- 90 g moučkového cukru
- 13 g vanilkového cukru
- 1 vejce
- kůra z limetky
- 210 g hladké mouky
- 30 g kakaa

Rybízový džem:

- 625 g mraženého černého rybízu
- 125 ml vody
- 12 g pektinu NH
- 300 g cukru krupice
- šťáva z citronu

Linecké cukroví s kakaem a pistáciemi
Linecké cukroví s kakaem a pistáciemi.
Foto: Cukrář Lukáš Skála

Postup na těsto

1. Máslo nakrájejte na kostky a nechte změknout. V míse vyšlehejte máslo s cukrem, vejcem, vanilkovým cukrem a limetkovou kůrou. Postupně vmíchejte prosátou mouku smíchanou s kakaem a vypracujte hladké těsto.

2. Těsto rozdělte na placky, zabalte do fólie a uložte do lednice přes noc. Druhý den vyvalujte na plát silný cca 3 mm, vykrajujte a pečte při 170 °C 9 až 10 minut.

3. Po vychladnutí slepujte rybízovým džemem, máčejte v rozpuštěné hořké čokoládě a zdobte nasekanými pistáciemi.

Postup na džem:

1. Rybíz dejte do hrnce, přidejte vodu a cukr, přiveďte k varu a vařte cca 30 minut.

2. Přidejte cukr smíchaný s pektinem a rozmixujte dle preferencí. Na závěr přidejte citronovou šťávu.

Zdroj: Cukrář Skála

Všechny štítky

