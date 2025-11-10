Česká kuchyně bývá často popisovaná jako „těžká, ale poctivá a milovaná“. Ať už se opírá o omáčky, maso nebo knedlíky, má jednu obrovskou výhodu: je nezaměnitelná. Když mezinárodní portál TasteAtlas pravidelně sestavuje žebříčky oblíbenosti světových jídel, české recepty v nich nikdy nezůstávají bez povšimnutí. Největší hvězda je sice očekávatelná – známe ji z rodinných stolů, svátečních nedělí i restaurací, které se nezaleknou poctivého vaření. Ale to opravdu zajímavé začíná až dál v žebříčku: svět si totiž oblíbil i jídla, o kterých si možná myslíme, že jsou až příliš „domácí“ nebo prostá na to, aby nadchla cizince. A tak se ukazuje, že chuť domova má své kouzlo i za hranicemi. A možná větší, než jsme čekali.
