Proč se nám nedaří zhubnout do plavek? 10 nejčastějších chyb, které možná děláte i vy

Skeptikům to možná zní divně, ale v podstatě jde o to, že bez dostatečné motivace změna životního stylu – nikoli nárazová dieta, která je prakticky k ničemu – nepůjde. U hubnutí se často dopouštíme i této chyby – děláme to, „protože bychom měly“. Ale chybí nám radost. Zkuste to otočit: co vám hubnutí přinese? Lehkost? Více energie? Větší sebevědomí? Lepší pohyblivost? Dělejte to pro sebe, ne z pocitu donucení.