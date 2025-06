Hubnutí jde ve čtyřiceti hůř kvůli hormonům. Ale dá se to, radí trenér. Kde je fígl?

Nečekejte na „až bude víc času“ nebo „až to půjde líp“. Právě teď je ten správný okamžik začít pečovat o své tělo s respektem, nikoli s trestem. Po čtyřicítce to možná nejde jako dřív, ale s pochopením, trpělivostí a správným přístupem to jde – a výsledky budou stát za to. Nejde jen o kila, ale o sílu, energii a dobrý pocit ve vlastním těle.