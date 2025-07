Dovolená není výmluva. Jak se neztratit v hotelovém bufetu ani ve zdravých návycích

Hotelový bufet je jako test – chuti, nálady i sebelásky. Všechno je krásně naservírované, všechno je k dispozici… a všechno láká. Ale to neznamená, že si musíte dát všechno. Doporučuje se aplikovat pravidlo: ochutnám, ale nepřejím se, doporučuje nutriční terapeutka a dodává: „Na talíři zkuste vždycky kombinovat zeleninu, zdroj bílkovin a kvalitní přílohu. U sladkostí si dejte opravdu jen to, na co máte chuť, ne všechno, co je zrovna po ruce, a nezapomínejte na pitný režim. Ideálně pijte hlavně vodu, kterou si můžete ochutit mátou, meduňkou, plátky pomeranče nebo sezonním ovocem. Ty dodají vodě chuť, ale nezatíží vás zbytečnými kaloriemi. Slazené nápoje a koktejly by měly být výjimkou, stejně jako větší množství ovocných šťáv – i ty totiž obsahují hodně cukru.“