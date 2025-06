Máte "kortizolové" bříško? Jak stres povzbuzuje tuk v pase – a jak s tím zatočit

Co s tím teda dělat? Zaměřte se na to, co vás vlastně nejvíc stresuje. Podle odborníka z Duke University Dr. Erica Westmana je základem identifikovat svůj největší stresový spouštěč. Může to být časová tíseň, konfliktní vztah, neustálé přetížení… Někdy i jedno odstraněné napětí může přinést výrazné zlepšení – nejen psychické, ale i fyzické.