Tajemství efektivního hubnutí? Přerušovaný půst je ideálním řešením jen pro některé

Přerušovaný půst (v angličtině se používá také zkratka IF = intermittent fasting) se v posledních letech stal velmi populárním způsobem stravování, a to nejen pro ty, kdo chtějí zhubnout, ale i pro lidi, kteří se zajímají o celkové zdraví a dlouhověkost. Tento režim se zaměřuje na střídání období jídla a půstu, čímž může ovlivnit metabolismus, hormonální rovnováhu, a dokonce i zlepšit některé aspekty zdraví. Ale není to „jednoduché“ řešení pro všechny. Pojďme se podívat na to, jak přerušovaný půst funguje, pro koho je vhodný a jaké má výhody a nevýhody.