Zakázané potraviny neexistují, říká nutriční terapeut z Extrémních proměn Šindelář

Jaká živina jim často chybí? Jsou to třeba bílkoviny, kterých je teď nespočet, a jak vůbec vnímáte trend bílkovinných doplňků?

Samozřejmě proteinové potraviny jsou nyní velký trend. Bílkoviny jsou ale obecně skvělé, mají spoustu pozitiv v našem jídelníčku. Mimo jiné se právě hodí do diety, protože nám chrání svalovou hmotu a zajišťují ten pocit sytosti. Na druhou stranu, když se podíváme do regálů supermarketů, tak často i běžné potraviny, které nejsou označeny slovem protein, obsahují stejně těch bílkovin jako ty „proteinové“ potraviny. Když nám jde o hubnutí a o zdravý životní styl, k tomu třeba ještě cvičíme silový trénink, tak bychom bílkoviny do jídelníčku měli přidat. A já se s tím setkávám hlavně u žen, že přijímají bílkovin velmi málo. Potom, když uděláme co jen jedinou dietní intervenci, kdy přidáme bílkoviny do jejich jídelníčku, tak ony přirozeně začnou hubnout, protože je to zasytí a přestanou konzumovat tolik kalorií.