První, kdo Extrémní proměnu vzdal: mladý Jarda se podle trenéra choval jako "fracek"

Devatenáctiletý Jarda Petřek z Extrémních proměn byl nejen pro trenéra Martina Košťála tvrdý oříšek. Na jeho vznětlivou povahu a „nálady“, jak to nazvala jeho máma Veronika, narážela celá rodina už dlouhá léta. Jeho láska k jídlu se bohužel promítla do nadváhy. Celková hmotnost se ještě před dovršením dvacítky vyšplhala na neuvěřitelných 181 kilo.

Jak se ale ukázalo, ačkoli Jardova obezita nabyla děsivých rozměrů, o dost horší bylo jeho mentální nastavení, které se ani jinak odhodlanému trenérovi nepovedlo překonat. Mladík totiž snadno podlehl svodům fast foodů, do cvičení se mu ne vždy chtělo, a jak konstatoval Košťál, radši ze svých neúspěchů vinil okolí, než aby hledal chybu sám v sobě. Koneckonců, i příčiny své nadváhy viděl v první řadě ve své rodině.

„Odmalička mi vždycky všichni dopřávali. Babičky, rodiče, no prostě všichni,“ tvrdí na začátku svého dílu. Od nějakých osmi let se to už ale začalo omezovat. Snažili se mě podpořit v tom, abych zhubnul. Byla tu hromada pokusů, ale vždycky se mi to vrátilo a dopracoval jsem se až k tomu, kde jsem teď.“

Na drastickou změnu nebyl možná mladý kluk úplně připravený. Jak dopadla – nebo spíš nedopadla – Jardova proměna, zjistíte v grafice.