U žen je hubnutí jak horská dráha. Začněte s banálními cíli, radí trenér Jakub Milý

Myslím, že by se musela změnit legislativa. Stejně jako na cigaretách je označení, že způsobuje rakovinu, tak každá upravená fotografie by měla být označená. Že byl použitý filtr a znázorňuje zkreslený pohled na lidské tělo. To zmiňuji jako nadsázku. Je odpovědností každého z nás, co si necháváme pouštět do hlavy a jak na to posléze reagujeme. Ale určitá edukace lidí je namístě. Čímž jsem snad přispěl i tímto rozhovorem.