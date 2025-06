Perfektní plavky pro každou postavu: Jak vybrat střih, který vám opravdu sedne

Léto je tady a s ním i čas dovolených, koupališť a slunění. Ať už se chystáte k moři, na přehradu, nebo jen k bazénu na zahradě, dobře padnoucí plavky by ve vašem šatníku rozhodně neměly chybět. Výběr těch pravých ale není vždy jednoduchý – každá postava má své přednosti, které je škoda schovávat, i partie, které si zaslouží lichotivější přístup.

Správně zvolený střih může udělat doslova zázraky. Nabízejí se rady nejen podle klasických tvarů postavy (jako jsou hruška, jablko nebo přesýpací hodiny), ale také podle Kibbeho systému, který bere v potaz jemnost rysů, kontrasty a celkovou harmonii těla. Výsledkem je výběr plavek, které nepodléhají trendům, ale vycházejí z toho, co vám přirozeně sluší.

Nejde o to „skrýt nedostatky“, ale spíš podpořit to, co je na vás jedinečné. Vyberte si tentokrát plavky, ve kterých se budete cítit nejen pohodlně, ale i krásně.