Extrémní proměna bez kamer. Herec Malínek zhubl 120 kg po svém, bez doktorů a trenéra

K hubnutí nevyhledal odborníky z řad obezitologů nebo dietologů, přesto ale nějakou odbornou pomoc potřeboval – psychologa. „Někdy si člověk myslí, že to zvládne sám, že si sám nastaví plán. Ale ono to nejde,“ říká. „Potřeboval jsem vedle sebe někoho, kdo mě povede, kdo mě postaví do zrcadla a bude se mnou mluvit. Abychom na to byli alespoň tři – já, on a moje vlastní myšlenky. Abych pochopil, proč dělám to, co dělám.“ Terapie brzy přinesla ovoce. „V jídle jsem nenašel zálibu, ale nutnost – něco, co mi najednou dávalo smysl. Naopak ve stylu života, který jsem si nastavil, jsem našel tu pravou zálibu. A právě ta psychologická pomoc sehrála v mém hubnutí klíčovou roli. Bez ní by to nešlo.“