Alexandře je v době natáčení 44 let a má dvě dcery, už dospělou Petru a malou Tamaru. Živí se jako pedagogická asistentka a žije s partnerem Petrem už jedenáct let. Už na začátku pořadu Peter prozradil, že má v plánu požádat ji o ruku. To ale Saša zatím neví – i když si uvědomuje, že ji miluje. Ve vztahu s Petrem nejsou potíže, ty má Saša spíš sama se sebou.