Bachelor Česko poprvé se dvěma muži: do vily míří bratři Dubovičtí

Bachelor Česko se po krátké pauze chystá zpátky na obrazovky a s ním i zásadní novinka: místo jednoho hlavního hrdiny budou o srdce soutěžících usilovat hned dva – a navíc bratři, které řada diváků už zná.
Reality show se vrací s historickou novinkou — o srdce soutěžících budou usilovat jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Třiatřicetiletí podnikatelé, kteří vybudovali firmu na ekoobaly a zaměstnávají přes sto lidí, hledají partnerky podle odlišných představ.
Jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí, třiatřicetiletí podnikatelé, vstupují do projektu společně. Před pěti lety rozjeli firmu zaměřenou na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů, k tomu poskytují facility servis včetně vlastních prádelen a dnes dávají práci více než stovce lidí. Miroslav, bývalý reprezentant v kickboxu, si nese do života sportovní tah na branku, disciplínu a trpělivost. Objevil se také v soutěži Muž roku. Jeho poslední vztah s Veronikou Kopřivovou sice neskončil happy endem, ale mají spolu dceru, která pro něj představuje prioritu. Právě ona ho podle jeho slov posunula v roli otce i partnera. Nehledá však „náhradní mámu“, spíš rovnocennou parťačku, která v něm probudí energii a se kterou půjde žít naplno.
Martin je cílevědomý a zvyklý nastavovat si vysokou laťku. Původně směřoval k medicíně, nakonec však zvítězil byznys. U partnerky oceňuje především inteligenci, schopnost naslouchat a humor. Pracovní tempo má svižné, ale volné chvíle rád věnuje cestování a rodině. Hledá ženu, která mu dá důvod občas zpomalit, vystoupit z kanceláře a sdílet každodenní momenty intenzivněji.
Citlivé sourozenecké soužití v jedné seznamovací show vyvolává otázku, zda se jejich vkus nepotká. Míra má na to jasnou odpověď: „Nebojím se, že by se nám líbily stejné holky. Každý u dívky hledáme něco jiného,“ říká Míra. A Martin doplňuje i motiv společného startu: „Oběma nám chybí láska, oba jsme single. Jsem rád, že do toho jdeme společně a že se budeme podporovat.“
Diváci tak letos uvidí nejen romantická rande, ale i bratrskou dynamiku – dva charaktery, dva přístupy k životu i vztahům a jeden cíl: najít partnerku, se kterou bude dávat společný příběh smysl.