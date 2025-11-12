12. 11. Benedikt
Odvážné, krásné a připravené na lásku: Seznamte se s dívkami z Bachelor Česko 2025

Míra a Martin Dubovičtí
Míra a Martin Dubovičtí
Míra a Martin Dubovičtí
Míra a Martin Dubovičtí
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nová série reality show Bachelor Česko 2025 přináší dvanáct žen, které se rozhodly otevřít srdce před kamerami. Každá z nich je jiná – jedna sní o klidném vztahu, jiná miluje adrenalin, ale všechny spojuje touha po opravdové lásce. Kdo z nich si získá srdce letošního Bachelora?

Nový ročník show Bachelor Česko 2025 je tady a s ním i dvanáct žen, které se rozhodly podstoupit tu největší výzvu – hledat lásku v přímém přenosu.

Míra a Martin Dubovičtí
Míra a Martin Dubovičtí

Bachelor Česko poprvé se dvěma muži: do vily míří bratři Dubovičtí

Reality show

Na první pohled je spojuje odvaha, elegance a touha po vztahu, který vydrží i mimo televizní svět. Ale jak se říká, za každým úsměvem je příběh – a letošní sestava ukazuje, že cesta za láskou může mít mnoho podob. Od sebevědomých modelek přes empatické umělkyně až po energické sportovkyně – každá z dívek přináší do vily něco jiného. Diváci se tak mohou těšit na směs emocí, napětí i humoru, který k show neodmyslitelně patří.

Která z nich získá růži a která si odnese jen nové zkušenosti? Tady jsou všechny dámy, které zabojují o srdce letošního Bachelora.

Anna „Aňa“ Zacharová

Sympatická brunetka z Prahy, která miluje tanec, cestování a upřímnost. Do pořadu šla s nadějí, že potká muže, který zvládne její energické tempo i otevřené srdce.

Soutěžící dívky Bachelor 2025 - Anna „Aňa“ Zacharová
Foto: TV Nova
Zdroj: TV Nova

