Nový ročník show Bachelor Česko 2025 je tady a s ním i dvanáct žen, které se rozhodly podstoupit tu největší výzvu – hledat lásku v přímém přenosu.
Nová série reality show Bachelor Česko 2025 přináší dvanáct žen, které se rozhodly otevřít srdce před kamerami. Každá z nich je jiná – jedna sní o klidném vztahu, jiná miluje adrenalin, ale všechny spojuje touha po opravdové lásce. Kdo z nich si získá srdce letošního Bachelora?
Na první pohled je spojuje odvaha, elegance a touha po vztahu, který vydrží i mimo televizní svět. Ale jak se říká, za každým úsměvem je příběh – a letošní sestava ukazuje, že cesta za láskou může mít mnoho podob. Od sebevědomých modelek přes empatické umělkyně až po energické sportovkyně – každá z dívek přináší do vily něco jiného. Diváci se tak mohou těšit na směs emocí, napětí i humoru, který k show neodmyslitelně patří.
Která z nich získá růži a která si odnese jen nové zkušenosti? Tady jsou všechny dámy, které zabojují o srdce letošního Bachelora.
Sympatická brunetka z Prahy, která miluje tanec, cestování a upřímnost. Do pořadu šla s nadějí, že potká muže, který zvládne její energické tempo i otevřené srdce.
Valérie působí jako modelka a ráda se pohybuje v centru dění. Přestože působí sebevědomě, v lásce bývá zranitelná – a doufá, že tentokrát potká partnera, který to ocení.
Kreativní duše z Brna, která miluje umění a přírodu. V životě má ráda klid i harmonii, ale do show přichází s odvahou dát lásce novou šanci.
Usměvavá blondýnka, která miluje sport a výzvy. Ráda posouvá vlastní hranice a věří, že skutečná láska přijde, když ji člověk nejmíň čeká.
Sebevědomá žena, která ví, co chce. Pracuje v marketingu a do pořadu přichází s jasnou představou o tom, jak má vypadat moderní vztah založený na respektu a humoru.
Půvabná studentka s vietnamskými kořeny, která kombinuje dvě kultury i pohledy na život. Je otevřená, empatická a věří, že skutečná krása se skrývá v autenticitě.
Pohodová Moravačka, která miluje roadtripy a smích. V životě jí nechybí odvaha – a ani teď se nebojí ukázat své skutečné já.
Ambiciózní a cílevědomá, ale zároveň romantická duše. Ráda zkouší nové věci a věří, že i v dnešní době se dá najít opravdová láska.
Charismatická blondýnka s okouzlujícím úsměvem. Miluje módu, společnost a upřímné rozhovory. Do Bachelora jde s nadějí, že potká někoho, kdo jí rozumí i beze slov.
Designérka s citlivou duší a velkým srdcem. Ráda tvoří, cestuje a žije přítomným okamžikem. Věří, že vztah má být partnerstvím, ne soutěží.
Temperamentní a otevřená, s kořeny v několika kulturách. Přináší do vily exotickou krásu i vnitřní sílu, která nenechá nikoho chladným.
Optimistka z menšího města, která věří na osud. Miluje kávu, spontánní nápady a vztahy, kde si lidé umí říkat pravdu – i když někdy bolí.