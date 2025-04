Velkým svatbám odzvonilo? Trendem je intimita, neformálnost a digitální nástroje

„Tento trend je asi i reakcí na přetížení a přehnaná očekávání, která často provázela svatby v minulosti,“ zamýšlí se Paleta. Na postupném upouštění od grandiozity a formálnosti lze ovšem vidět mnoho pozitivního. „Lidé si uvědomují, že svatba nemusí být napjatý časový plán, ale hlavně oslava vztahu. Mnozí volí uvolněnější dress code a harmonogram, protože chtějí, aby se hosté cítili dobře – ne jako na firemní akci. Je to návrat k podstatě: kvalitní společný čas s blízkými.“

Na vzrůstající popularitu těchto trendů může mít vliv i obecně vyšší průměrný věk, kdy lidé vstupují do manželství. Muži se dnes žení průměrně kolem 32 let, ženy se vdávají kolem třicítky. Tento trend se promítá i do pojetí svateb – jsou osobnější, bez přehnaných tradic a s větším důrazem na individuální styl. Podle Palety dospělejší páry méně podléhají společenskému tlaku. A jelikož se jedná o generaci, která s moderními technologiemi vyrůstala, není divu, že se to promítá i do svatebního plánování.