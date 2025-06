"Na vztahu není potřeba pracovat, pokud je to ten pravý," říká Kateřina Cajthamlová

Se současným partnerem se potkala před třinácti lety a je to vztah, na který čekala celý život. „Nám to sedlo od prvního momentu,“ říká o svém partnerovi Petrovi, kterého tituluje jako „můj milý“. „Je s ním od rána do večera legrace,“ oceňuje Cajthamlová. Že by svůj vzat posunuli na další úroveň a třeba se vzali, zatím vylučuje. „Pokud člověk nechce dědit nebo se nenachází na smrtelné posteli, je to jedno. My s Petrem už máme, co se dětí týká, splněno,“ říká s tím, že navíc, i když je dvacet let formálně rozvedená, v očích církve tomu tak není. Tím, jak s Petrem žijí, ale podle svých slov inspirovali mnohé ve své okolí. „Skončili nešťastné vztahy a objali se s těmi skutečně blízkými. Jsou konečně spokojení,“ dodala hrdě.