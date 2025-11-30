Přeskočit na obsah
30. 11. Ondřej
Drama do poslední minuty, slzy a největší odhalení série. Věrní ve finále Zrádců selhali i letos

Vojta Kotek ve Zrádcích
Vojta Kotek ve ZrádcíchFoto: TV Prima
Vojta Kotek ve Zrádcích
Vojta Kotek ve ZrádcíchFoto: TV Prima
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Těsně před branami finále se hráči fatálně spletli, když za Zrádce označili bývalou kriminalistku Kateřinu. Její okamžité vyřazení otevřelo cestu do závěrečného rozhodování čtveřici Marcell, Mia, Anička a Veronika. Nikdo z nich nepochyboval, že jsou všichni věrní – a právě tato jistota umožnila, aby i druhou českou řadu ovládla skutečná Zrádkyně: Mia.

Dramatické finále české verze show Zrádci nabídlo vše, co si fanoušci této psychologické hry přáli – napětí, šokující omyly i vítězství, které potvrdilo, že klam je v této soutěži nejtěžší disciplína. A stejně jako v první řadě, i letos se ukázalo, že Zrádci umí být o krok před ostatními.

Těsně před finále padla jedna z největších hráček

Do posledního velkého rozhodnutí vstoupila pětice hráčů, která měla jediný úkol – odhalit Zrádce. Jenže právě v tomto momentu se skupina dopustila osudové chyby. Hráči se jednomyslně shodli na tom, že Zrádkyní je Kateřina, bývalá kriminalistka a jedna z nejvýraznějších postav série. U kulatého stolu ji bez váhání vyřadili, aniž by kdokoli připustil možnost, že se mýlí. Kateřina tak musela okamžitě opustit místnost – a v duchu pravidel nesměla prozradit, jakou roli ve hře skutečně měla. Přestože byla věrnou, odešla jako údajná zrádkyně. Její odchod způsobil, že se zbytku skupiny rozpadla opora logiky i intuice, kterou do hry přinášela. A zároveň to byl moment, kdy se Zrádkyně Mia zřejmě radovala nejvíc.

Finálová čtveřice bez pochybností

Do závěrečného rozhodnutí tak postoupili Marcell, Mia, Anička a Veronika. A právě zde došlo k překvapení, které show Zrádci umí vyčarovat nejlépe. Byť Marcell těsně před finálovým rozhodnutím avizoval, že svou pochybnost o přítomnosti Zrádce ve hře vyjádří, nechal se ovlivnit názorem Veroniky. I přesto, že to je hra, která se jmenuje Zrádci, chci věřit, vysvětlila Anička. Udělal jsem nejtěžší rozhodnutí v téhle hře, a to, že chci věřit svých spoluhráčům, doplnil Marcell. Hráči se tak během finále ani na chvíli nepozastavili nad možností, že by mezi nimi stále byl Zrádce. Bez doplňujících otázek a bez náznaku pochybností jednomyslně dospěli k závěru, že všichni čtyři jsou věrní. Byla to chyba, která rozhodla o vítězi.

A vítězkou je opět… Zrádkyně

Když přišlo poslední odhalení, nastal výbuch emocí. Stejně jako v první řadě zvítězil Zrádce, respektive Zrádkyně – tentokrát Mia, která po celou dobu hry skvěle kombinovala nenápadnost, klid a přesně mířenou důvěru. Jsem od začátku této hry Zrádce, zaznělo z úst Mii. Doufám, že mi někdy odpustíte a pochopíte, proč jsem to udělala, dodala na závěr. Její taktika byla jednoduchá, ale účinná: nebýt příliš vidět, nebýt příliš skrývat, ale hlavně nechat ostatní dělat chyby. A tou největší byla právě volba Kateřiny jako domnělé zrádkyně těsně před finále. Mia tak získala titul vítězky druhé řady a znovu potvrdila, že v této show inteligence, psychologická práce a schopnost dokonale lhát pod tlakem vítězí nad intuicí i logikou.

Zdroj: TV Prima

