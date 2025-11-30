Dramatické finále české verze show Zrádci nabídlo vše, co si fanoušci této psychologické hry přáli – napětí, šokující omyly i vítězství, které potvrdilo, že klam je v této soutěži nejtěžší disciplína. A stejně jako v první řadě, i letos se ukázalo, že Zrádci umí být o krok před ostatními.
Drama do poslední minuty, slzy a největší odhalení série. Věrní ve finále Zrádců selhali i letos
Těsně před branami finále se hráči fatálně spletli, když za Zrádce označili bývalou kriminalistku Kateřinu. Její okamžité vyřazení otevřelo cestu do závěrečného rozhodování čtveřici Marcell, Mia, Anička a Veronika. Nikdo z nich nepochyboval, že jsou všichni věrní – a právě tato jistota umožnila, aby i druhou českou řadu ovládla skutečná Zrádkyně: Mia.
Těsně před finále padla jedna z největších hráček
Do posledního velkého rozhodnutí vstoupila pětice hráčů, která měla jediný úkol – odhalit Zrádce. Jenže právě v tomto momentu se skupina dopustila osudové chyby. Hráči se jednomyslně shodli na tom, že Zrádkyní je Kateřina, bývalá kriminalistka a jedna z nejvýraznějších postav série. U kulatého stolu ji bez váhání vyřadili, aniž by kdokoli připustil možnost, že se mýlí. Kateřina tak musela okamžitě opustit místnost – a v duchu pravidel nesměla prozradit, jakou roli ve hře skutečně měla. Přestože byla věrnou, odešla jako údajná zrádkyně. Její odchod způsobil, že se zbytku skupiny rozpadla opora logiky i intuice, kterou do hry přinášela. A zároveň to byl moment, kdy se Zrádkyně Mia zřejmě radovala nejvíc.
Finálová čtveřice bez pochybností
Do závěrečného rozhodnutí tak postoupili Marcell, Mia, Anička a Veronika. A právě zde došlo k překvapení, které show Zrádci umí vyčarovat nejlépe. Byť Marcell těsně před finálovým rozhodnutím avizoval, že svou pochybnost o přítomnosti Zrádce ve hře vyjádří, nechal se ovlivnit názorem Veroniky. „I přesto, že to je hra, která se jmenuje Zrádci, chci věřit,“ vysvětlila Anička. „Udělal jsem nejtěžší rozhodnutí v téhle hře, a to, že chci věřit svých spoluhráčům,“ doplnil Marcell. Hráči se tak během finále ani na chvíli nepozastavili nad možností, že by mezi nimi stále byl Zrádce. Bez doplňujících otázek a bez náznaku pochybností jednomyslně dospěli k závěru, že všichni čtyři jsou věrní. Byla to chyba, která rozhodla o vítězi.
A vítězkou je opět… Zrádkyně
Když přišlo poslední odhalení, nastal výbuch emocí. Stejně jako v první řadě zvítězil Zrádce, respektive Zrádkyně – tentokrát Mia, která po celou dobu hry skvěle kombinovala nenápadnost, klid a přesně mířenou důvěru. „Jsem od začátku této hry Zrádce,“ zaznělo z úst Mii. „Doufám, že mi někdy odpustíte a pochopíte, proč jsem to udělala,“ dodala na závěr. Její taktika byla jednoduchá, ale účinná: nebýt příliš vidět, nebýt příliš skrývat, ale hlavně nechat ostatní dělat chyby. A tou největší byla právě volba Kateřiny jako domnělé zrádkyně těsně před finále. Mia tak získala titul vítězky druhé řady a znovu potvrdila, že v této show inteligence, psychologická práce a schopnost dokonale lhát pod tlakem vítězí nad intuicí i logikou.