„Jsem zavřená doma a jím,“ říká třicetiletá Gábina na začátku další Extrémní proměny

„Martin hned roztáhl ruce, že mě obejme a já jsem cítila pomoc a bezpečí, že na to nebudu sama,“ říká viditelně dojatá Gábina a dodává: „Možná za rok touhle dobou už budu někdo úplně jiný. Nevím, co mě za ten rok čeká, jaké to bude, ale moc se na to těším…“

První velkou zkouškou bylo vážení, které odhalilo 161 kilogramů. Cíl je jasný – za rok shodit polovinu této váhy. „Svléknout se, když se devět let schováváte, je strašně těžké," svěřuje se Gábina.