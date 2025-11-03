3. 11. Hubert
Love Island 2025 zná své vítěze! Patricie a Honza Michálek si získali srdce diváků i dva miliony korun

Love Island 2025
Love Island 2025
Love Island 2025
Love Island 2025
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po týdnech napětí, flirtování i dramat se diváci konečně dočkali – reality show Love Island Česko & Slovensko 2025 má své vítěze.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Pátá řada Love Island nabídla vše, co si diváci od tropické reality show přejí – nečekané zvraty, nové vztahy, slzy i dojemné momenty. V luxusní vile na Tenerife se tentokrát sešlo více osobností než kdy dřív a soutěžící museli bojovat nejen o lásku, ale i o sympatie veřejnosti. K finále se probojovaly tři páry, ale vítězství nakonec připadlo dvojici Patricie a Honza Michálek. Jejich vztah patřil mezi nejsledovanější už od prvních dnů a diváci ocenili nejen jejich vzájemnou chemii, ale i upřímnost, s jakou k sobě přistupovali.

Zorka Hejdová
Zorka Hejdová

"Jsem v šoku, že se takhle dá najít láska," říká Zorka Hejdová o show Love Island

Celebrity

Finále prý bylo těsné

Ve finálovém večeru rozhodovali o vítězi výhradně diváci prostřednictvím hlasování. Moderátorka Zorka Hejdová vedla večer v napjaté atmosféře a všichni finalisté čekali na verdikt s viditelným napětím. Když zazněla jména vítězů, ve vile propukly ovace a slzy dojetí.

Stejně jako v předchozích ročnících se teď ukáže, zda vztah obstojí i mimo vilu. Vítězové se brzy objeví v rozhovorech a v přímých přenosech na sociálních sítích, kde prozradí své další plány. Fanoušci očekávají, že dvojice bude pokračovat i po konci show – ať už v lásce, nebo ve světě influencerů, který pro mnohé bývalé „islandery znamenal nový začátek.

Love Island 2025 opět potvrdil, že reality show o lásce umí spojit i rozdělit. Vítězný pár se stal symbolem letošního ročníku – kombinací zábavy, emocí a skutečného pouta, které dokázalo přesvědčit tisíce diváků po celé České republice a Slovensku.

Love Island 2025
Love Island 2025
Love Island 2025
Love Island 2025
Love Island

