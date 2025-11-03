Love Island 2025 zná své vítěze! Patricie a Honza Michálek si získali srdce diváků i dva miliony korun

Pátá řada Love Island nabídla vše, co si diváci od tropické reality show přejí – nečekané zvraty, nové vztahy, slzy i dojemné momenty. V luxusní vile na Tenerife se tentokrát sešlo více osobností než kdy dřív a soutěžící museli bojovat nejen o lásku, ale i o sympatie veřejnosti. K finále se probojovaly tři páry, ale vítězství nakonec připadlo dvojici Patricie a Honza Michálek. Jejich vztah patřil mezi nejsledovanější už od prvních dnů a diváci ocenili nejen jejich vzájemnou chemii, ale i upřímnost, s jakou k sobě přistupovali.