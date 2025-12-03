Mirek Dubovický rozněžnil fanoušky vánočním focením, na kterém se ukázal svou roztomilou dceru Ellu. V adventní atmosféře společně pózovali mezi světýlky a ozdobami a z fotek je na první pohled znát, že mezi nimi panuje silné pouto. Ella, která už chodí do školky, doslova krade pozornost – a mnozí sledující v komentářích nešetří chválou ani dojetím.
Dcera Dubovického na vánočním snímku rozněžnila fanoušky. Tenhle Bachelor už lásku našel, píší
Dceru Ellu má model Mirek Dubovický s Veronikou Kopřivovou, se kterou dříve žil v partnerském vztahu. Veronika se do povědomí veřejnosti dostala už dříve – bývala partnerkou hokejové legendy Jaromíra Jágra a v roce 2012 se probojovala až do finále soutěže Česká Miss.
Právě vztah s Jágrem z ní udělal oblíbený terč médií a bulvár se na ni vrhl s velkou intenzitou. Psalo se o její minulosti v německém nočním podniku a mluvilo se o ní velmi nelichotivě. Sama tehdy otevřeně popsala, jak se do této situace dostala: „O práci jsem přišla ze dne na den. Firma, pro kterou jsem pracovala, mi dlužila již několikátou výplatu v řadě. Na krku dluhy, způsobené hlavně tím, že jsem důvěřovala blízkému člověku. Neměla jsem na základní věci – nájem, splátky a jídlo,“ vysvětlila tehdy . Dodala také: „Bylo to mé rozhodnutí. V tu chvíli „nejrychlejší a nejlepší“ dočasná možnost, jak se dostat ze všech problémů, které byly noční můrou. Vždy jsem se o sebe starala sama,“ a zároveň se ostře ohradila proti tvrzením, že by nabízela sexuální služby.
Bouřlivé období i mediální tlak nakonec ustála. Vztah s Jaromírem Jágrem sice po čase skončil, ale Veronika se dokázala z nepříjemné nálepky bulváru vymanit. Postupně se vypracovala v úspěšnou podnikatelku – dnes stojí za jednou z nejznámějších českých lokálních značek oblečení. Lásku po boku našla právě u Mirka Dubovického. Že se jejich cesty rozešly, se veřejnost dozvěděla až ve chvíli, kdy Veronika přivítala na svět svou druhou dceru. Tu má s partnerem, jehož tvář ani jméno na sociálních sítích neukazuje. Zatímco Ellu fanouškům běžně ukazuje, mladší Vivien, kterou má s novým, veřejnosti neznámým mužem, chrání a na Instagramu její podobu pečlivě střeží.
Pozitivní zprávou ale je, že i po rozchodu s Dubovickým mezi nimi panují výborné vztahy. O Ellu, která už navštěvuje školku, se starají oba rodiče. Ačkoli jim to nevyšlo jako životním partnerům, jako rodiče a přátelé fungují velmi dobře.