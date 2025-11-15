15. 11. Leopold
Na vlastní riziko: 16 nejbizarnějších reality show, které svět musel vidět. Jsou mezi nimi i dvě české

Nejbizarnější reality show
Nejbizarnější reality showFoto: Shutterstock
Nejbizarnější reality show
Nejbizarnější reality showFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Reality show už dávno nejsou jen o hledání lásky nebo zpěvu. Některé pořady překračují všechny hranice – ať už jde o randění úplně bez oblečení, plastické operace jako výhru, nebo soutěžení proti divokým zvířatům. Přinášíme výběr těch nejbizarnějších reality show světa, které dokazují, že fantazie (a někdy i vkus) nemá žádné limity.

To, že v Americe je možné ledacos víme, ale i čeští autoři některých pořadů vymyslí velké bizarnosti. Diváka výsledný produkt zaručeně zabaví. Zatímco v jedné se hledá láska, v druhé nejlepší rakev, ve třetí zas ten, kdo vydrží celibát. Jedno mají společné, jsou bizarní a diváky milované.

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, jako je My strange addiction, Štiky nebo Too Hot to Handle. Která z nich vám přijde nejabsurdnější?

Naked Attraction (Velká Británie, nyní i Česko)

Naked Attraction
Foto: TV Óčko

Seznamovací show, ve které se účastníci vybírají mezi šesticí potenciálních partnerů, kteří jsou zcela nazí. Nahota tu není jen doplňkem, ale samotným výchozím bodem rozhodování. Těla se odhalují postupně – od nohou po hlavu – a soutěžící postupně vyřazuje ty, kteří ho fyzicky nezaujmou. Finále? I hlavní účastník se svlékne a vybere si svého favorita. Pořad si klade za cíl bourat tabu a normalizovat přijetí lidského těla.

Reality show patří už desítky let k největším televizním fenoménům. Nabízejí rychlou zábavu, skutečné emoce i špetku dramatu – a právě proto si získaly miliony fanoušků po celém světě. Ale jak šel čas a rostla touha po originalitě a šokujících zážitcích, začaly některé reality formáty posouvat hranice toho, co je ještě zábava… a co už je čiré šílenství.

Zatímco klasické pořady jako Big Brother, Survivor nebo MasterChef si udržují jakousi vnitřní logiku, jiné reality show působí, jako by vznikly ve chvíli naprostého kreativního vyčerpání. Lidé si ve jménu lásky svlékají oblečení před kamerami (Naked Attraction), zamilovávají se do dvojníků členů královské rodiny (I Wanna Marry Harry), soutěží o plastické operace (The Swan) nebo tráví týdny na pustém ostrově s ex-partnery (Ex on the Beach). Některé formáty dokonce balancují na hraně etiky, duševního zdraví a lidské důstojnosti.

Ty nejbizarnější reality show přitahují pozornost právě tím, že překvapují, šokují a často i pobuřují. Ať už je považujeme za úpadek televizní kultury, nebo za zrcadlo společnosti, jedno je jisté – z reality show se stala fascinující a někdy děsivá laboratoř lidského chování, do které se stále znovu rádi díváme.

Všechny štítky

