Na vlastní riziko: 16 nejbizarnějších reality show, které svět musel vidět. Jsou mezi nimi i dvě české

V této dnes již zakázané show byly ženy podrobeny kompletní fyzické „rekonstrukci“ – včetně plastických operací, diet, tréninků i psychologického koučinku – aby se staly kráskami hodnými soutěže. Název odkazuje k proměně z „ošklivého káčátka“ v „labuť“. Kontroverze? Soutěžící se během show nesměly vidět v zrcadle a byly odděleny od rodiny, což psychologové označili za extrémně neetické.
Vybrali si vybrali ženy, které procházely nejtěžšími životními obdobími – cítily se nešťastné, zlomené, na pokraji sil. Pořad jim slíbil novou šanci a životní proměnu, která jim měla pomoci zvednout se z popela. Místo toho je ale izolovali ve vile, podrobili sérii plastických operací, vystavili je veřejnému souzení a psychologickému nátlaku – vše za dozoru kamer a před očima milionů diváků. Americká reality show The Swan stála na kontroverzních principech manipulace, stereotypů a kulturní posedlosti vzhledem.
Účastnice přicházely s různorodými a často závažnými problémy: manželské krize, odcizení v rodině, výchovné potíže s dětmi, ztráty blízkých, finanční tíseň, nezaměstnanost, deprese i ztráta sebedůvěry. Místo hlubší psychologické pomoci ale pořad nabízel jediné „řešení“: kompletní fyzickou proměnu. Plastická chirurgie, bělení zubů, liposukce, cvičební drily a přísný dohled stylistů a koučů – to vše jako lék na zlomenou duši.
Soutěž The Swan, která se vysílala v roce 2004, postavila na mylné představě, že nové tělo rovná se nový život. Kritici ji tehdy i dnes označují za jeden z nejvíce toxických projektů televizní historie – a za důkaz toho, kam až je televizní zábava schopna zajít, když jde o sledovanost.