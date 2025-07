Dcera Mileny Dvorské vede sektu po svém partnerovi Parsifalovi, ten od rodiny odešel

Česká veřejnost v devadesátých letech s napětím sledovala příběh Mileny Dvorské, jejíž dcera v roce 1991 propadla kouzlu vůdce náboženské skupiny a zcela se od své rodiny odřízla. Protože členové sekty neposílaly děti do školy a vychovávali z nich negramotné jedince, začala se o sektu zajímat policie. Proto její členové, kteří do té doby žili ve Středočeském kraji, přesídlili do Belgie. Zpět se vrátili až poté, co byla v Česku uzákoněna domácí výuka. Slavná herečka tak v podstatě niky nepoznala svá vnoučata. Stihla se pouze den před smrtí seznámit s nejstarší vnučkou Jůlii, jež se odmítla odstěhovat za hranice.