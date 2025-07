Beauty 3.0? Nová vlna péče o pleť bez make-upu je tu. Tohle dělají Francouzky jinak

A kdo je v tomhle směru opět o krok napřed? Samozřejmě Francouzky. Zatímco my jsme ještě donedávna hromadily makeupové paletky, ony investovaly do dermatologa, séra s retinolem a pořádného spánku. Co všechno zahrnuje tato nová vlna krásy a jak si z ní vzít inspiraci?



Co vlastně znamená Beauty 3.0?



Beauty 1.0 v rámci tohoto rozlišení označoval dobu, kdy make-up sloužil jako výrazný nástroj sebevyjádření. Bylo to období výrazných barev, odvážných líčení a experimentování. Můžeme to také chápat jako dobu od 80. let až po nové milénium. Make-up nebyl skrývání nedostatků, ale spíš umělecký doplněk, který pomáhal vytvořit jedinečný look. Čím více barev a vrstev, tím lépe. Vizuální extravagance byla v kurzu, ať už šlo o pastelové oční stíny, výrazné linky nebo matné rtěnky.