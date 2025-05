(ne!)ZÁVISLÁ: Zpěvák Milan Peroutka o coming outu a alkoholismu v rodině

Lucie Šaléová: Jak jsem točila podcast s Milanem Peroutkou o coming outu

Díky své práci novinářky se znám s Milanem pěkných pár let. Dokonce si oba pamatujeme na první rozhovor, který jsme spolu točili. Už v něm jsme narazili na téma sexuality, ale to ještě nikdo nevěděl, že je zpěvák gay. Podle jeho vyprávění ani on si nebyl dlouho jistý.

Milana jsem na natočení podcastu oslovila z toho důvodu, že se mi líbí, jak otevřeně přistupuje ke coming outu. Na co se ho zeptáš, na to odpoví s velkým nadhledem, přitom je uvěřitelný a naprosto lidský. Sám mi přiznal, že nebylo vůbec jednoduché se vyznat sám v sobě. Byť tam od raného dětství byly náznaky, že je tam něco „jinak“, přišel na to až v dospělosti.

Možná nějaká ta fanynka po jeho coming outu zaplakala. I on se nejdřív bál toho, jestli ho lidi a rodina neodsoudí. Ale teď je vzorem všem lidem, kteří stále váhají, jestli mají jít s pravdou ven. To, jak o sexualitě a „jinakosti“ dokáže mluvit, jsem věděla předem. Před časem jsem ho totiž pozvala na jednu z besed, kterou pod záštitou projektu (ne!)ZÁVISLÁ pořádám na Dětské psychiatrické klinice v Motole.

S otevřenou pusou jsem hltala každé jeho slovo a vnímala to, jak na jeho ústech visí i děti. Spoustu z nich řeší to samé – kam patří, kdo jsou a jestli se třeba nenarodily v jiném těle. Přišla tam absolutní symbióza a já viděla nadšení, když si s Milanem o svých pocitech mohou promluvit.

Od té doby jsem věděla, že jeho rozhodně chci do podcastu. Po půl roce domlouvání (je velmi pracovně vytížen), jsme se konečně setkali v divadle Broadway, kde vystupuje. PR manažer nás „zavřel“ do místnosti na úklid. Je pravda, že je to jedno z mála míst, kde je aspoň trochu klid. Než jsme začali natáčet, jsem měla já slabou chvilku, kdy jsem si Milanovi na něco stěžovala. Až jsme se smáli, že já jsem před podcastem měla soukromou terapii. Známe se dlouho, proto si ze sebe rádi děláme legraci.



Když jsem pustila nahrávání, dobrá nálada neskončila, naopak. Doprovodily ji chvíle k zamyšlení. Přejímal o svém dětství, nad tím, kdy si poprvé řekl, že se mu holky zas tolik nelíbí. Došlo i na slova o jeho velké lásce ke kolegyni Míše Tomešové, která pro něj skončila zlomeným srdcem. Mluvil zcela přirozeně, chvíli mi přišlo, že mě tam ani na pokládání otázek nepotřebuje. Vše měl v hlavě absolutně srovnané. Byl to pro mě krásný zážitek a já věřím, že i pro Milana.