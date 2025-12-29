Přeskočit na obsah
29. 12.
Nadbytečných vánočních kil se můžete zbavit i jednoduše. Deset rad, které vám pomohou

Odbornice na výživu a pohyb dává deset rad, jak se nadváhy zbavit přirozeným a příjemným způsobem.
Foto: Shutterstock
Odbornice na výživu a pohyb dává deset rad, jak se nadváhy zbavit přirozeným a příjemným způsobem.
Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

Máte po Vánocích nějaké to kilo navíc? Odbornice na výživu a pohyb dává deset rad, jak se nadváhy zbavit přirozeným a příjemným způsobem.

Při nastavování svých cílů se snažte o co nejmenší změny ve svém životě. Není totiž nic horšího než zklamání z dalšího selhání, které následuje po porušení příliš přísných pravidel, která máme tendenci si po svátcích nastavovat, říká specialistka na výživové poradenství, wellness a fitness Iris Mango.

Radí zařadit drobné změny, z jejichž plnění budete mít dobrý pocit i každodenní radost. "Denní cíle mějte na očích a po splnění si je odškrtněte. S každým odškrtnutím jste blíže svému cíli," dodává.

Reálné cíle postupnými kroky

Při nastavování svých cílů se snažte o co nejmenší změny ve svém životě. Není totiž nic horšího než zklamání z dalšího selhání, které následuje po porušení příliš přísných pravidel, která máme tendenci si po svátcích nastavovat, říká specialistka na výživové poradenství, wellness a fitness Iris Mango. Radí zařadit drobné změny, z jejichž plnění budete mít dobrý pocit i každodenní radost. Denní cíle mějte na očích a po splnění si je odškrtněte. S každým odškrtnutím jste blíže svému cíli, dodává.

jak shodit vanocni kila, zena
Stanovte si reálné cíle a splňte je postupnými krokyFoto: Shutterstock
