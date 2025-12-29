„Při nastavování svých cílů se snažte o co nejmenší změny ve svém životě. Není totiž nic horšího než zklamání z dalšího selhání, které následuje po porušení příliš přísných pravidel, která máme tendenci si po svátcích nastavovat,“ říká specialistka na výživové poradenství, wellness a fitness Iris Mango.
Nadbytečných vánočních kil se můžete zbavit i jednoduše. Deset rad, které vám pomohou
Máte po Vánocích nějaké to kilo navíc? Odbornice na výživu a pohyb dává deset rad, jak se nadváhy zbavit přirozeným a příjemným způsobem.
Radí zařadit drobné změny, z jejichž plnění budete mít dobrý pocit i každodenní radost. "Denní cíle mějte na očích a po splnění si je odškrtněte. S každým odškrtnutím jste blíže svému cíli," dodává.
Reálné cíle postupnými kroky
„Při nastavování svých cílů se snažte o co nejmenší změny ve svém životě. Není totiž nic horšího než zklamání z dalšího selhání, které následuje po porušení příliš přísných pravidel, která máme tendenci si po svátcích nastavovat,“ říká specialistka na výživové poradenství, wellness a fitness Iris Mango. Radí zařadit drobné změny, z jejichž plnění budete mít dobrý pocit i každodenní radost. „Denní cíle mějte na očích a po splnění si je odškrtněte. S každým odškrtnutím jste blíže svému cíli,“ dodává.
Žádné hladovky
Častou chybou bývá podle Iris Mango po svátečním hodování snaha o hladovky, půsty nebo zbytečně striktní omezení. „Tyto restrikce dovedeme držet maximálně v prvním pracovním týdnu. S prvním víkendem se ale tělo přihlásí o energii v podobě jídla a spánku, kterých se mu nedostalo ve snaze jíst co nejméně a zvládnout co nejvíce,“ upozorňuje odbornice.
Nevyhýbejte se sacharidům
Byť můžete mít pocit, že jste se celé svátky ládovali sladkým, vaše tělo sacharidy potřebuje. Ideálně samozřejmě komplexní v podobě rýže, zeleniny, brambor, kváskového chleba, těstovin nebo luštěnin. Neodpírejte si tedy tuto důležitou složku potravy, která váš metabolismus drží na vysokých otáčkách. „Díky sacharidům lépe spalujete jakékoliv jídlo a vstřebáváte živiny, tudíž máte více energie na každodenní povinnosti i hubnutí,“ vysvětluje Iris Mango.
Bílkoviny v každé porci
Právě proteiny jsou dalším důležitým prvkem v jídelníčku. Bílkoviny vytváří pocit sytosti, snižují glykemický index pokrmu (tedy snižují rychlost vzestupu hladiny krevního cukru po jídle) a mají nejvyšší termický efekt, což znamená, že se díky jejich konzumaci zvyšuje metabolický obrat. "Bílkoviny můžete čerpat z masa, ryb, vajec, mléčných výrobků, sportovních proteinových nápojů, luštěnin nebo sóji," říká Iris Mango.
Dbejte na pitný režim
Během dne popíjejte teplé nápoje, například bylinkové, zelené, ovocné nebo bílé čaje. Příjem čistých tekutin udržuje metabolismus v chodu a je důležitou prevencí celulitidy. Dostatek tekutin je také zárukou, že nebudete v těle tekutiny zadržovat a posílíte funkci jater a ledvin.
Zařaďte odporový trénink místo běhu
"Ideálně začněte chodit do posilovny, kde můžete budovat svalovou hmotu, což je továrna na spalování tuku. I když je běh nejpopulárnější při snaze spálit co nejvíce energie, odporový trénink má mnohem více benefitů," říká Iris Mango. "Tréninkem v posilovně sice nespálíte tolik kalorií, ale s fitkem a během je to jako s investicemi a spořením do kasičky. Silovým tréninkem investujete do své svalové hmoty, která se v budoucnu postará o rychlejší metabolismus a lepší pálení tuku v klidovém režimu. Během spálíte jen více energie bez větších benefitů do budoucna," vysvětluje odbornice.
Nastavte si kroky
Použijte chytré hodinky, telefon nebo obyčejný krokoměr a nastavte si minimálně šest tisíc kroků za den. "Tento cíl je udržitelný a zaručí vám přirozený pohyb během dne. Vyskočte o zastávku dřív při cestě do práce. Na schůzku, kam jedete autem, zastavte na vzdálenějším parkovišti. Při venčení psích miláčků zvolte delší trasu," radí Iris Mango.
Přirozený pohyb v práci při sedavém zaměstnání
Pokud máte sedavé zaměstnání a není pro vás jednoduché se více hýbat, jednoduše hledejte příležitosti, jak se pohybovat víc. "Ke kopírce jděte nejdelší možnou cestou, na toaletu si skočte na jiné oddělení, nepoužívejte výtah. Uvidíte, že váš den bude mnohem příjemnější, aktivnější a jako bonus vás přestanou bolet záda a oči od počítače," říká Iris Mango.
Nebuďte v tom sami
V dnešní době sociálních sítí je velmi jednoduché stát se součástí menší či větší skupiny lidí, kteří mají stejný cíl a chtějí se vzájemně podporovat ve své snaze. "Je skvělé být součástí komunity s podobnými cíli a přemýšlením. Taková skupina může fungovat jak v online, tak v reálném světě. Poslouží jako skvělá podpora, kdykoliv budete potřebovat," říká Iris Mango.
Spěte
Veškeré dosavadní studie se shodují na tom, že při jakékoliv snaze o hubnutí je stěžejní kvalitní a adekvátně dlouhý spánek. "Spěte průměrně 8 hodin a budete mít dost energie na vše ostatní. Není totiž nic horšího než krátký a nekvalitní spánek u televize v nevětrané místnosti. Choďte spát co nejdříve a před spánkem se vyhýbejte televizi, práci na počítači, mobilu a také zářivkám napodobujícím denní světlo," uzavírá Iris Mango.