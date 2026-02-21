Odborníci mají jasno v tom, že naše povaha se neprojevuje jen ve velkých životních rozhodnutích, ale právě v tzv. mikrochování. Jde o spontánní akce, které provádíme automaticky a které často odrážejí naše instinkty lépe než to, co o sobě říkáme v dotaznících. Podle psychologů Paula Costy a Roberta McCraeho, autorů pětifaktorového modelu osobnosti, je toto gesto úzce spjato s přívětivostí. „Přívětivost znamená být vřelý, spolupracující a vnímavý k ostatním,“ uvádějí odborníci ve své práci. Lidé s touto vlastností přirozeně reagují na laskavost druhých, i když je tato „laskavost“ (zastavení na přechodu) vyžadována zákonem, takže ve své podstatě by se mělo jednat o jakýsi automatismus.
Máváte na řidiče na přechodu? Psychologové odhalili, co toto gesto říká o vaší povaze
Vykročíte na přechod, auto zpomalí a vy, aniž byste nad tím hluboce přemýšleli, zvednete ruku v krátkém gestu díků. Pro někoho je to naprostá samozřejmost, pro jiného zbytečnost, protože řidič přece jen dodržuje zákon. Psychologové se však shodují, že toto drobné, zdánlivě bezvýznamné gesto je oknem do naší osobnosti a odhaluje, jak vnímáme svět kolem sebe.
Svět jako místo spolupráce, nebo nepřátelství?
To, zda řidiči zamáváte, může naznačovat váš základní pohled na svět. Výzkumy naznačují, že časté děkování v dopravě signalizuje, že dotyčný vidí svět spíše jako místo spolupráce než jako nepřátelské prostředí. Zásadní roli zde hraje také vědecky definovaná vděčnost. Psychologové Robert Emmons a Michael McCullough, kteří se specializují na výzkum vděčnosti, zjistili, že lidé pravidelně vyjadřující díky si více všímají laskavosti v běžných momentech. „Vděčnost se často projevuje v krátkých okamžicích, jako je povšimnutí si trpělivosti, vstřícnosti nebo spolupráce,“ vysvětlují . Poděkování řidiči tak není jen slušnost, ale důkaz toho, že si uvědomujete drobné sociální interakce v každodenním životě.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ranní ledová, nebo večerní horká? To, kdy se sprchujete, o vás prozradí víc, než si myslíte
Schopnost být v přítomnosti
Dalším faktorem je emoční regulace a schopnost ovládat své impulzy. Výzkum psychologa Roye Baumeistera ukazuje, že lidé s lepší emoční kontrolou dokážou v interakcích s ostatními zpomalit. „Místo aby spěchali přes silnici v roztržitosti, tito lidé se na moment zastaví, navážou oční kontakt a gesto uznání provedou vědomě,“ uvádí Baumeister. Je to známka toho, že i v současném digitálně roztěkaném světě dokážou být skutečně přítomni.
Strategie „hrané nevšímavosti“
Zajímavý pohled nabízí i sociologie prostřednictvím konceptu „doing oblivious“, tedy hraná nevšímavost. Někteří chodci se záměrně dívají jinam a předstírají, že auto nevnímají. I toto je ale ve skutečnosti forma komunikace – řidiči tím vysílají jasný signál: „Vím, že mě vidíš a že musíš zastavit, takže já prostě jdu.“ Ačkoliv to může působit neslušně, jedná se o funkční strategii s cílem přejít silnici v chaotickém městském prostředí.
Proč na tom záleží?
I když poděkování řidiči nepřináší žádnou hmatatelnou odměnu, tyto drobné akty zdvořilosti pomáhají hladšímu fungování společnosti. Jednoduchá gesta povzbuzují spolupráci tím, že tiše vyjadřují respekt a uznání druhého člověka. Pro mnohé je to také způsob, jak se ve „velkém světě“ cítit bezpečněji. „Mávám, abych snížil šanci, že mě přejedou,“ přiznává jeden z účastníků diskuse, zatímco jiní v tom vidí možnost, jak někomu zlepšit den nebo vytvořit „dominový efekt“ laskavosti v anonymním městě. Příště, až zvednete ruku směrem k čelnímu sklu zastaveného vozu, vzpomeňte si, že neděláte jen zdvořilostní gesto, ale potvrzujete tím svou empatii, sociální uvědomění a vlastně pomáháte spoluvytvářet přívětivější svět.