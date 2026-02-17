Nechat plavat alespoň část starostí je důležité pro sexuální pohodu mnoha žen, jak ukázaly výsledky nedávného průzkumu e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz. Pět tisíc respondentek odpovídalo na otázku, po čem v sexu skutečně touží – a možnost vypnout hlavu a na nic nemyslet byla jednou z pěti nejčastějších odpovědí.
„Manžel se sám rozhodl pro vasektomii. Byl to dárek pohodovějšího sexu,“ říká Lucie
Rozhodování o ochraně před nechtěným těhotenstvím zůstává ve většině párů čistě na ženách. Jenže stále víc z nich dnes otevřeně mluví o únavě z dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce – o vedlejších účincích, působení na psychiku i o tom, že by si v intimním životě přály víc lehkosti a jistoty.
Podle odborníků to má i vědecky podložené vysvětlení: „Je prokázáno, že vlivem přílišných starostí a tlaků lidský organismus produkuje stresové hormony, které nás udržují v nepříjemném napětí. Zjednodušeně tedy lze říct, že čím méně tlaku a starostí, tím snazší pro nás je dosáhnout uvolnění – tedy stavu, ve kterém dokážeme vše prožívat s větší lehkostí a pohodou,“ vysvětluje psycholog Boris Štepanovič.
V některých vztazích se role začínají přirozeně obracet – jako třeba u influencerky Lucie Ferikové a jejího manžela Kamila. Právě on přišel s návrhem, že podstoupí vasektomii. „Jde o drobný chirurgický zákrok, při němž se přeruší chámovody a muž se stane trvale neplodným,“ doplňuje lékař Marek Broul, primář sexuologického oddělení nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu.
V posledních letech v ČR tento zákrok podle různých zdrojů podstoupí asi tisícovka mužů ročně. Podle odborníka v ČR neexistuje centrální registr vasektomií, takže celostátní trend nelze přesně a spolehlivě vyčíslit. „Na našem pracovišti nicméně pozorujeme setrvalý, mírný nárůst zájmu o tento typ antikoncepce,“ dodává Marek Broul. Lucie tuto společnou zkušenost před Vánoci sdílela Instagramu otevřeně a s nadhledem. „Letos jsme si nadělili bezstarostnější sex,“ shrnula jednoduše.
Nejistota, pak úleva
Mladá energická žena zpočátku nevnímala manželovo rozhodnutí úplně bez emocí. „Musím se přiznat, že jsem se s tím musela chvilku smiřovat, protože je to definitivní krok – znamená to, že už spolu žádné další děti mít nebudeme,“ říká. Zároveň ale dodává, že po odeznění prvního překvapení převládl pocit úlevy. „Tak jako tak jsme byli domluveni, že další děti neplánujeme. A mně se ulevilo, že už nebudu muset antikoncepci dál řešit.“
Po zveřejnění jejich osobní zkušenosti se samozřejmě setkala s mnoha reakcemi okolí – a ne vždy byly informované. „Někteří lidé si vasektomii skoro pletli s kastrací. To už pak byly spíš úsměvné rozhovory,“ popisuje. Sama přitom zdůrazňuje, že by se ve své současné životní fázi pro definitivní zákrok nerozhodla. „Je mi 33 let, mám dvě děti. Další sice neplánuji, ale na trvalý zásah se necítím. U Kamila to ale bylo jiné – je mu 51 let a má pět dětí. Pro něj to bylo přirozené vyústění.“
Už mám splněno!
Kamil sám potvrzuje, že rozhodnutí vzešlo z jeho vlastní úvahy. „Narodilo se mi páté dítě, všichni mí potomci jsou zdraví. Myslím, že svou rozmnožovací povinnost mám splněnou vrchovatě,“ říká s nadsázkou. Důležitý pro něj byl i praktický rozměr. „S vasektomií odpadá ta vlezlá nejistota, jestli náhodou nepřijde šestý potomek. A hlavně – břemeno antikoncepce už neleží jen na manželce.“ Obavy z chirurgického výkonu se podle něj často zbytečně přeceňují. „Samotný zákrok prakticky nebolel, dvě nebo tři injekce s lokální anestezií vydrží každý. Hojení bylo spíš o opatrnosti než o bolesti – pár dní citlivost, dva týdny bez sportu. Fotbálek jsem raději pro jistotu vynechal, ale jinak návrat do běžného života byl rychlý.“
Pánům, kteří se při zvažování vasektomie obávají o své mužství, vzkazuje bez obalu: „Pokud někdo opravdu věří, že dvě přestřižené hadičky mění osobnost nebo sexualitu, ať v tom bludu žije dál a na zákrok nejde. Je to přesně tak jednoduché.“
Jen pokud zdraví dovolí
Podle Marka Broula je zásadní říct, že vasektomie není rychlá náhrada antikoncepce a nemělo by jít o impulzivní rozhodnutí. „Jde o chirurgický zákrok, kterému vždy musí předcházet důkladné vyšetření. Posuzujeme zdravotní stav muže s cílem vyloučit rizika, která by mohla vést ke komplikacím,“ vysvětluje. Dodává, že mezi kontraindikace patří hlavně zánětlivá onemocnění genitálu, neléčené poruchy srážlivosti krve, závažná celková onemocnění nebo situace, kdy si muž není svým rozhodnutím plně jistý.
Zákrok by měl být proveden výhradně na specializovaném pracovišti – typicky na urologických ambulancích či klinikách, které mají s touto metodou zkušenosti a zajišťují i následné kontroly. „Stejně důležité je ale mluvit o nevratnosti tohoto výkonu. I když existují pokusy o znovunapojení chámovodů, nelze na to spoléhat. Vasektomie by měla být vnímána jako trvalé řešení,“ upozorňuje lékař.
Obavy? Mluvme o nich
Psycholog Boris Štepanovič doplňuje, že svobodné a informované rozhodnutí pro vasektomii má i silný symbolický význam. „Pro některé páry může znamenat značnou úlevu – jasnou hranici, po které už není nutné řešit obavy z nechtěného těhotenství. Tedy o uvolnění, které může vést k větší spontánnosti a vynalézavosti v intimním životě.“
Odborník ale zároveň varuje před bagatelizací. „Je důležité, aby šlo o společné rozhodnutí, ke kterému vede otevřená debata. Rozhodnutí nejen racionální, ale i emočně zpracované. Právě pocit nevratnosti může u některých lidí vyvolávat smíšené emoce, které je dobré vyjádřit a jasně pojmenovat. Jakékoliv nejasnosti z medicínského hlediska je dobré konzultovat s lékařem, nejasné emoce a prožívání můžete případně probrat také se psychologem,“ uzavírá.