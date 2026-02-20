Přeskočit na obsah
20. 2. Oldřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Tuhle chybu při praní džínů dělá skoro každý. Výsledek? Barva bledne a džíny ztrácí tvar

Džíny patří k nejoblíbenějším kouskům šatníku, ale nesprávné praní jim může rychle ubrat na barvě i tvaru. Správná péče přitom dokáže jejich životnost výrazně prodloužit.
Džíny patří k nejoblíbenějším kouskům šatníku, ale nesprávné praní jim může rychle ubrat na barvě i tvaru. Správná péče přitom dokáže jejich životnost výrazně prodloužit.Foto: Shutterstock
Džíny patří k nejoblíbenějším kouskům šatníku, ale nesprávné praní jim může rychle ubrat na barvě i tvaru. Správná péče přitom dokáže jejich životnost výrazně prodloužit.
Džíny patří k nejoblíbenějším kouskům šatníku, ale nesprávné praní jim může rychle ubrat na barvě i tvaru. Správná péče přitom dokáže jejich životnost výrazně prodloužit.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Džíny jsou sázka na jistotu, ale právě proto k nim často přistupujeme jako k obyčejnému oblečení. Denim je přitom materiál, který se nošením formuje a špatným praním rychle ztrácí barvu i charakter. Stačí pár drobných změn – nižší teplota, otočení naruby a žádná sušička – a vaše oblíbené džíny budou vypadat lépe i po letech.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Džíny patří k pár věcem, které v šatníku fungují skoro vždycky. Ustojí změny trendů, stěhování i období, kdy ráno nestíháte vůbec nic. Sáhnete po nich automaticky – a právě proto je snadné udělat chybu v péči. Mnoho lidí je pere příliš často a příliš „tvrdě“, jako by šlo o obyčejné tričko. Jenže denim není běžná bavlna: je to pevná tkanina, která se nošením formuje podle těla a postupně získává svůj typický charakter. A každé špatné praní z něj kus téhle osobitosti zase vezme.

Small,Coin,Pocket,With,Metal,Rivets,On,Gray,Jeans,,Close
Small,Coin,Pocket,With,Metal,Rivets,On,Gray,Jeans,,Close

Proč mají džíny miniaturní kapsičku? Detail starý přes 150 let přežil dodnes

Móda a krása

Denim není bavlna

Většina džínů je z hustě tkaného denimu, často s příměsí elastanu. Díky tomu drží tvar, hezky obepínají a zároveň se trochu přizpůsobí. Zároveň jsou ale citlivé na teplotu a agresivní programy: horká voda urychluje blednutí, může způsobit sražení a u tmavých odstínů to bývá vidět nejvíc. Pokud už je potřebujete vyprat, volte spíš studenou nebo nízkou teplotu a krátký, šetrný cyklus.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Změňte šatník jedním kouskem: rovné džíny, které prodlouží postavu a dodají styl

Pomůže i jednoduchý trik: otočte džíny naruby. Chráníte tím barvu na povrchu a omezíte tření, které denim zbytečně „ošoupe. Prací prostředek vybírejte jemnější, ideálně bez bělidel a agresivních složek – u džínů opravdu platí, že méně je více.

Reklama
I odolný denim potřebuje správnou péči. Nevhodné praní a sušení může způsobit blednutí i ztrátu tvaru, aniž byste si toho hned všimli.
I odolný denim potřebuje správnou péči. Nevhodné praní a sušení může způsobit blednutí i ztrátu tvaru, aniž byste si toho hned všimli.
Foto: Shutterstock

Sušička jim bere tvar

Nejrychlejší cesta, jak džíny připravit o jejich střih, je sušička. Vysoké teploty dávají zabrat hlavně elastanu: vlákna se mohou vytahat a už se nevrátí do původního stavu. Bezpečnější je sušení na vzduchu, mimo přímé slunce, které umí „vytáhnout barvu hlavně u tmavého denimu. Ideální je pověsit je za pas – tak si líp udrží přirozenou linii.

Mrazák jako nouzové osvěžení

Zní to zvláštně, ale občas se doporučuje i „mrazicí“ trik: pokud džíny nejsou špinavé, jen načichlé, můžete je vložit do textilního sáčku a dát přes noc do mrazáku. Nízká teplota může omezit bakterie, které způsobují zápach. Není to náhrada praní, spíš způsob, jak prodloužit dobu mezi jednotlivými praními.

ČTĚTE TAKÉ: Jablko, hruška nebo rovná linie? Vyberte si džíny tak, aby udělaly s postavou zázraky

Proč záleží na kvalitě

U džínů se kvalita pozná i na životnosti. Pevnější denim a lepší barvení obvykle vydrží víc nošení i víc cyklů praní. Naopak levnější kousky s vyšším podílem syntetiky mohou rychleji ztrácet pružnost a tvar. Až příště budete stát u pračky a váhat, zkuste si položit jednoduchou otázku: jsou opravdu špinavé? Někdy stačí vyvětrat, nechat je „odpočinout a denim vám to vrátí tím, že bude vypadat líp – déle.

VIDEO: Upnuté džíny? TikTokerka vymyslela, jak je zvětšit o dvě velikosti

Příliš těsné džíny? Tiktokerka přišla s řešením. Jediné, co musíte udělat, je vlézt do sprchy oblečení. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Southern Living, Real Simple, ScienceDirect

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama