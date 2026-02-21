Ještě před pár lety byla považována za zázračné dítě amerického krasobruslení. Talent, který měl konečně narušit roky trvající dominanci ruských závodnic. Pak ale přišel moment, který šokoval celý sportovní svět – Alysa Liuová oznámila konec kariéry ve chvíli, kdy jí bylo pouhých šestnáct let.
Šampionka, která odešla v šestnácti. Příběh Alysy Liuové připomíná spíš thriller než sportovní kariéru
Zázračné dítě amerického krasobruslení, které v šestnácti uteklo z ledu i ze systému. Alysa Liuová otevřeně popsala izolaci, tlak i nenávist na internetu – a do toho přišla bezpečnostní aféra před olympiádou v Pekingu.
Na led se přitom postavila už jako pětiletá. O třináct let později se stala nejmladší mistryní USA v historii. V době, kdy se kvalifikovala na zimní olympijské hry v Pekingu 2022, byla považována za jednu z největších amerických nadějí. Jenže krátce po olympiádě přišlo rozhodnutí, které nikdo nečekal. „Musela jsem vyzkoušet spoustu jiných věcí a v té době jsem si myslela, že jediný způsob, jak to udělat, je odejít, protože jsem se opravdu cítila uvězněná a zaseknutá,“ vysvětlila tehdy magazínu Time.
Život v izolaci místo dospívání
Za leskem medailí se skrývala realita, která měla k ideálnímu dětství daleko. Liuová dlouhodobě trénovala v americkém olympijském centru v Coloradu, kde žila prakticky v izolaci. „Žila jsem v olympijském tréninkovém centru v Coloradu, na ubytovně sama. Jedla jsem jejich jídlo. Šla jsem na kluziště, bruslila, snědla tam oběd, zase bruslila. Vrátila jsem se na ubytovnu. Nikam jsem nechodila. Nic jsem neviděla. Prostě jsem tam jen byla. A tak jsem si řekla: ‚Krasobruslení za to nestojí. Tohle za to nestojí,‘“ popsala v rozhovoru pro Associated Press. Vedle tlaku trenérů čelila i veřejné kritice. Sociální sítě se v jejím dospívání staly místem, kde se řešila nejen její výkonnost, ale i vzhled nebo váha.
Olympiáda a bezpečnostní hrozba
Atmosféru před hrami v Pekingu navíc narušila mimořádná bezpečnostní situace. Podle informací FBI byli američtí olympionici – včetně Liuové – terčem pokusů o phishingové útoky, při nichž se útočníci vydávali za organizační pracovníky her a snažili se získat kopie cestovních dokladů. Rodinná historie Liuové přitom přidávala celé situaci další rozměr. Její otec Arthur Liu se jako student účastnil protestů na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 a následně emigroval do Spojených států, kde se stal otevřeným kritikem čínské vlády. Americké úřady proto podle oficiálních vyjádření poskytly některým členům týmu zvýšenou ochranu. Samotná olympiáda pak pro Liuovou skončila sedmým místem.
Návrat kvůli „dávce dopaminu“
Následující dva roky se Alysa držela mimo soutěžní krasobruslení. Jak ale později přiznala, úplně zmizet z ledu nedokázala. Na kluziště se vracela tajně – bez vědomí rodiny i přátel. Motiv? Jak sama řekla, potřebovala svou „rychlou dávku dopaminu“. Nakonec oznámila návrat do profesionálního sportu. Tentokrát ale za vlastních podmínek. Sama si vybírala hudbu, podílela se na podobě kostýmů. Jednoduše odmítla být pouze součástí systému, který ji dříve semlel.
Nová rivalita, nová generace
Na mezinárodní scéně se mezitím prosadila Japonka Kaori Sakamotová, trojnásobná mistryně světa z let 2022–2024. Jejich souboj se stal symbolem generační výměny v ženském krasobruslení. Po jednom z klíčových závodů Sakamotová přiznala: „Tehdy mi můj bronz přišel jako zázrak. Skutečnost, že teď jsem frustrovaná ze stříbrné medaile, ukazuje, jak jsem vyrostla,“ citovala ji agentura AP po soutěži. Liuová mezitím opět sbírá medaile – a připomíná, že její příběh zdaleka není u konce. „Asi je to o tom dělat věci, o kterých vám lidé říkají, že byste je neměli dělat. Dělám toho teď hodně,“ řekla s úsměvem po návratu na vrchol.