Rakouská kuchyně poslouží jako průvodce po zemi našeho jižního souseda. Vezme vás na cestu čarokrásnou krajinou, za poznáním historie, kultury i lidí. Ochutnejte to nejlepší, co nabízí místní regionální kuchyně. Nechte se vtáhnout do vyprávění majitelů restaurací, horských chat a chaletů, nahlédněte pod ruce místních farmářů a ochutnejte často unikátní lahůdky, po kterých se vám bude stýskat tak, že se rádi za tím svým milovaným jídlem do Rakouska vrátíte. Guten Appetit!