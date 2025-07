Skandální trik české cestovatelky: Vymyslela si rakovinu, aby se dostala do letadla

Ve svém dřívějším videu popisuje, že se spolucestujícím Jaromírem plánovali odlet z Aruby do kolumbijské Bogoty. Zatímco Jaromír obdržel od aerolinek konkrétní sedadlo, ona sama měla na letence uvedeno pouze číslo nástupní brány, což znamenalo, že existovala reálná šance, že se na palubu tohoto spoje vůbec nedostane.

S takovými výroky se nežertuje

Jak to tak na sociálních sítích bývá, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „To vám přijde vtipný? Tohle je hnus,“ okomentovala video sledující. „Je to ubohé a ještě si blokuje lidi stylem ať neotravují… Doufám, že to je začátek konce milovnice vína. Morální dno,„ hodnotí uživatel. “Kačí, lidé kteří se pod příspěvkem vyjadřují mají pravdu, o vymyšlené diagnóze děsivě zákeřné diagnóze se opravdu nežertuje ani nevymlouvá na ni… I tak vám oběma přeji šťastnou cestu a cestování po Columbii“, uzavřela další fanynka.