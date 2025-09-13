Letuška odhalila nejhorší prohřešky cestujících: znečištěné WC, jehlové podpatky i trapné vtípky

V rozhovoru, na který odkazoval deník New York Post, Barbara zdůraznila, že nejdůležitější pravidlo je prosté: žádné žerty. „Posádka má při třiceti tisících stopách dost práce sama o sobě, nepotřebuje ještě kabaretní vložky,“ uvedla letuška. Jako ilustraci připomněla situaci po premiéře filmu Sněžné bratrstvo, který se vracel k havárii v Andách v roce 1972 a k následnému kanibalismu přeživších. Jeden cestující tehdy prohodil, že v případě nehody dává souhlas, aby ho snědli. Podobně nešťastně vyzněla i poznámka: „Pokud pilotuje žena, já vystupuji.“ Podle Barbary takové hlášky spíše obtěžují než pobaví.