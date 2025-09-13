Ikona počasí
Letuška odhalila nejhorší prohřešky cestujících: znečištěné WC, jehlové podpatky i trapné vtípky

Barbara Bacilieri
Barbara Bacilieri
Barbara Bacilieri
Barbara Bacilieri
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Letuška a tvůrkyně obsahu Barbara Bacilieri známá jako BarbieBac otevřeně popisuje zážitky, které během letů zažila. Na sociálních sítích se o zákulisí své profese dělila s 2,7 milionu sledujících a často publikovala videa s radami, jak se na palubě chovat. Nyní se rozhodla upozornit na zlozvyky, které by podle ní měly být v letadle naprosto nepřijatelné.

V rozhovoru, na který odkazoval deník New York Post, Barbara zdůraznila, že nejdůležitější pravidlo je prosté: žádné žerty. „Posádka má při třiceti tisících stopách dost práce sama o sobě, nepotřebuje ještě kabaretní vložky,“ uvedla letuška. Jako ilustraci připomněla situaci po premiéře filmu Sněžné bratrstvo, který se vracel k havárii v Andách v roce 1972 a k následnému kanibalismu přeživších. Jeden cestující tehdy prohodil, že v případě nehody dává souhlas, aby ho snědli. Podobně nešťastně vyzněla i poznámka: „Pokud pilotuje žena, já vystupuji.“ Podle Barbary takové hlášky spíše obtěžují než pobaví.

Barbara Bacilieri
Barbara Bacilieri

Bývalá letuška radí lidem, na co si dát pozor v letadle. Zloději jsou totiž i tam

Cestování

Zastavila se také u témat pohodlí a hygieny. Před vysokými podpatky varovala, protože se na letišti špatně nosily a při evakuaci by je bylo nutné zout, aby nepoškodily skluzavku. Dodala i varování ohledně toalet: tekutina na podlaze nebývala čistá voda. „Nemáte představu, co všechno tam je.“

S nedůvěrou se dívala i na palubní deky. Přestože je aerolinky praly, radila, aby na ně cestující nespoléhali: „Používalo je už tolik lidí, že nikdy nevíte, co na nich zůstalo.“ Za zbytečné považuje i dlouhé nástupní fronty; sama nastupovala až jako poslední, aby se vyhnula tlačenici. Její vzkaz cestujícím byl jednoznačný: méně humoru na účet posádky, více ohleduplnosti a zdravý rozum při balení i chování na palubě.

Že neukázněnost není výjimkou naznačoval i nedávný příspěvek na Redditu: fotografie muže, který si položil bosé nohy na sedadlo před sebou. Jeden z diskutujících to okomentoval slovy: „Je to stejný typ člověka, který si na veřejnosti stříhá nehty.“ Ukázalo se, že největší nepohodlí během letu často nezpůsobovala turbulence, ale samotní pasažéři.

