„V barech mě nebaví celou noc sedět a povídat si. To většinou dělám za střízliva. Opilecké řeči mě ale nezajímají, potřebuji se hýbat, skákat na lidi, viset hlavou dolů. Když se nudím, začnu dělat stojky,“ vysvětlila před čtyřmi roky Berenika Kohoutová vznik jejího hitu Dělám stojky. Krátce poté potkala svého současného partnera a otce jejich dnes čtyřleté dcery. A i když divokost v srdci jistě neztratila, místo vysedávání po barech tráví čas hlavně se svou dcerou.
Další české celebrity, které žily v minulosti bujarým životem, ale časem s zklidnily, najdete v naší galerii.