21. 11. Albert
Temná minulost českých celebrit. Kdo pil první ligu, neplatil složenky a seděl v base

Simona Krainová a Dara Rolins
Simona Krainová a Dara Rolins
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Než si založily rodiny, žily některé české celebrity dosti nevázaným životem. Divokých večírků, alkoholu i drog se ale nakonec vzdaly a začaly svůj cenný čas věnovat smysluplnějším aktivitám.

V barech mě nebaví celou noc sedět a povídat si. To většinou dělám za střízliva. Opilecké řeči mě ale nezajímají, potřebuji se hýbat, skákat na lidi, viset hlavou dolů. Když se nudím, začnu dělat stojky, vysvětlila před čtyřmi roky Berenika Kohoutová vznik jejího hitu Dělám stojky. Krátce poté potkala svého současného partnera a otce jejich dnes čtyřleté dcery. A i když divokost v srdci jistě neztratila, místo vysedávání po barech tráví čas hlavně se svou dcerou.

Další české celebrity, které žily v minulosti bujarým životem, ale časem s zklidnily, najdete v naší galerii.

Berenika Kohoutová

Zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová je už víc než tři roky maminkou dcery Loly. Do té doby ji provázela pověst provokatérky, kterou podpořila třeba fotkou svého odhaleného pozadí na Instagramu. Kdybych zase byla na dovolené na nějakém takovém balkoně, potíže by mi to nedělalo. Proč taky? Není to tak, že si řeknu: Teď jsem ta maminka, to se už nehodí, říká Berenika, jejíž sociální sítě teď ovšem plní hlavně fotky dcery a práce. Změnil se i její pohled na nahé scény, které párkrát před kamerou měla. Zpětně jsem na sebe naštvaná, že jsem do některých takových scén šla, říkám si, že to bylo naprosto zbytečné, řekla pro Novinky.cz.

ČTĚTE TAKÉ: Celý život mi říkala, že jsem tlustá, říká o své matce Berenika Kohoutová

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, portrét
Berenika KohoutováFoto: Jakub Plíhal
