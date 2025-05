"Celý život mi říkala, že jsem tlustá," říká o své matce Berenika Kohoutová

„Máma se mi snažila odbourat můj vřelý vztah k jídlu. Říkala mi, že jsem tlustá,“ otevřela starou ránu Kohoutová. „Ale já jsem se nedala. Celé moje mládí mi říkala, že bych měla zhubnout. Chápu, že naše matky se řídily časákama, kde se psalo, že se má hubnout do plavek. Byly jsme na chalupě, kde se všechny ty ženský opalovaly a nežraly. To je to, co máma nejvíc pos**la,“ dodala herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. A Obermannová svou dceru nešetřila ani po porodu.