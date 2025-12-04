Přeskočit na obsah
5. 12. Jitka
Oblíbený herec, rozporuplný člověk: neznámé kapitoly ze života Jaroslava Marvana

Jaroslav MarvanFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jaroslav Marvan se dodnes řadí mezi nejslavnější české herce. Nezapomenutelný byl například jako policejní rada Vacátko v seriálu Hříšní lidé městě pražského. I on měl ale své kostlivce ve skříni.

Jaroslav Marvan patřil jednoznačně k oblíbeným a zároveň nejobsazovanějším českým hercům jen po druhé světové válce natočil přes padesát filmů. Ovšem jeho neherecké aktivity už byly problematičtější.

Vyčítáno mu bylo především to, že dobře vycházel s vládnoucí mocí jak za protektorátu, tak i během komunistického režimu. A zvláštní byl i jeho postoj k Vlastovi Burianovi, kterého se po válce nezastal, když byla Burianovi předhazována kolaborace s nacisty. Byl to přitom právě Vlasta Burian, kdo Marvanovi významně pomohl na cestě za jeho snem stát se hercem.

Pohnuté události se vyskytly i v jeho rodinném životě. Marvan za souhlasu své manželky udržoval intimní poměr s herečkou Alenou Jančaříkovou, mimochodem matkou budoucího moderátora Petra Jančaříka. Ze vztahu se narodila dcera Alenka. Rok po porodu ale byla Alena Jančaříková nalezena ve svém bytě mrtvá. Jako oficiální důvod byla uvedena sebevražda, podivné okolnosti smrti ovšem podnítily vznik i několika konspiračních teorií.

Naposledy stál Jaroslav Marvan před kamerou ve filmu Noc na Karlštejně (1973). Už tehdy ho trápily velké bolesti způsobené rakovinou. Zemřel 21. května 1974. Více se dozvíte v naší galerii.

Marvan byl žižkovským rodákem

marvan
marvanFoto: Profimedia.cz

Jaroslav Marvan se narodil na pražském Žižkově 11. prosince 1901. Říkal, že byl dárek pod stromeček. Spolu s Vlastou Burianem, Oldřichem Novým, Olgou Havlovou a dalšími významnými osobnostmi z této pražské čtvrti má mimochodem svou figurku v žižkovském betlému.

I když je jako herec dodnes obdivován, v jeho životě se najde několik problematických kapitol. Tou nejkřiklavější je jeho postoj k Vlastovi Burianovi, kterého se po válce nezastal, když byla Burianovi předhazována kolaborace s nacisty. Byl to přitom právě Vlasta Burian, kdo Marvanovi významně pomohl na cestě za snem stát se hercem.

