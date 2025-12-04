Zatímco ve středu moderátor Leoš Mareš chyběl v ranním vysílání na Evropě 2, dnes už byl zase u mikrofonu. „Martin včera vysílal poprvé Ranní show, já jsem včera nedorazil, za to se omlouvám, čekal jsem na Nikolu, která jela s Olíkem ještě. Řekl jsem, že na ni počkám. Vyjížděl jsem až po osmé. Dneska v noci jsem tam byl taky, ale Nikola si zařídila hlídání, takže jsem to stihnul,“ vrátil se moderátor ke své absenci a prozradil, že noc na dnešek opět strávil u svého kamaráda Patrika Hezuckého.
Mareš svého kamaráda neopouští. Už druhou noc strávil u jeho lůžka v nemocnici
S těžce nemocným kamarádem Patrikem Hezuckým teď Leoš Mareš tráví každou volnou chvilku. Dokonce už ani na noc nechodí domů a sedí u postele svého parťáka. Pravidelně také informuje o jeho zdravotním stavu.
Jinak se ale Mareš snažil tématu zdraví svého kamaráda vyhýbat. To se však změnilo, když přišla zpráva s dotazem od jejích kolegyně Lucie Šilhánové. „Hodinu a patnáct minut jsme se tomu tématu dokázali vyhnout. Vezmeme to krátce a fakticky,“ řekl moderátor a následně se rozpovídal o tom, jak vypadal druhá noc strávená v nemocnici. „Já jsem už druhou noc v řadě zůstal v nemocnici s Patrikem, tentokrát tam byla i Nikola, měli jsme tam dvě křesla, bylo to zase jiný. Byli jsme jako maminka a tatínek,“ popsal Mareš. „Několikrát za noc zaznělo: ‚Patriku, jsme tady s tebou.‘ A jak se budil, tak jednou se ozvala odpověď ‚Děkuju‘,“ vylíčil dojemné momenty.
Z Marešových slov je tak jasné, že v poslední době téměř nespí. „Odjížděl jsem v nejpozdější moment, abych stihl Ranní show, byl jsem tam s ním do půl šesté,“ řekl do éteru. Během vysílání také mluvil o tom, jak se u Patrika střídají návštěvy. „Jedinej člověk v týmu Ranní show, kterýmu už bylo padesát, byl Patrik. Ba ne, vlastně Kohák taky. Ale padesátiny jsme tady slavili ve velkým, všichni sem za ním chodili, teď za ním chodí všichni do nemocnice. Já ho nazval ministrem spojů, protože on vždycky spojoval lidi, spojuje a bude spojovat.“
Mareš zmínil také to, že jedním z těch, kdo pravidelně navštěvuje Hezuckého, je letitý kamarád Libor Bouček. „Libor Bouček byl taky v nemocnici za Patrikem, byl jeden z posledních návštěv, přišel v deset večer s tím, že zkrátil moderování akce Porsche,“ prozradil Leoš, že není jediný, kdo kvůli kamarádovi pozměňuje své pracovní závazky. Mareš například zrušil svůj dlouho plánovaný víkendový koncert v Ostravě. „Včera jsme v nemocničním pokoji vzpomínali na pozvánku na tajnou oslavu Libora Boučka. Patrik už trochu spal, bylo asi jedenáct večer. Poslouchala nás Nikola, my jsme byli trochu hluční, on má rád šum, ale možná už jsme byli moc. Nikola nám řekla, že se máme ztišit, že jsme na Patrika moc hlasití.“
Zdroj: Ranní show Evropy 2