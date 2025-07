I s poškozeným sluchem se zpěvák Dan Bárta vrací na koncertní pódia

O tom, co se Bártovi stalo, informovala na jaře právě kapela J.A.R. „Dan Bárta včera utrpěl traumatické poškození sluchu, a pokud by dnes a zítra vystupoval, hrozily by mu trvalé následky,“ stálo v prohlášení zveřejněném kapelou. „Na náhradních termínech pracujeme, budeme vás informovat hned, jakmile je budeme znát,“ psalo se dále. A opravdu se objevují náznaky, že na podzim by se měl Bárta vrátit i k těmto koncertům. Zatím to však není možné, protože pro ochranu jeho zdraví by J.A.R. museli snížit hlasitost o sedmdesát procent, což by jejich příznivce asi nepotěšilo.