Do porodnice, připomínající spíše luxusní hotel, nastoupila bývalá moderátorka Michaela Ochotská na první adventní neděli. Spolu s ní se ubytoval i její snoubenec, záchranář David Ráb. Na pondělí 1. prosince totiž měla Ochotská naplánovaný císařský řež.
Michaela Ochotská porodila. Dcera dostala velmi neobvyklé jméno
Bývalá moderátorka Michaela Ochotská a její snoubenec David Ráb se jen pár dní před Vánoci dočkali vytoužené dcery. Radostnou novinku oznámila na svém profilu na Instagramu.
„Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ prozradila už před časem Ochotská. Ve svých instastories zveřejnila jak záběry z porodního sálu, tak snímek miminka ve společnosti jejího staršího syna a nakonec i kartičku, na které je jméno holčičky.
Té spolu s partnerem vybrali jméno Arien. „Moc děkujeme za všechny vaše zprávy. Teď jsme se na chvíli odpojili od mobilů a sociálních sítí a užíváme si tyhle krásné a neopakovatelné chvíle, které patří jen nám. Brzy se ozveme v plném počtu,“ napsala ještě Michaela k zatím poslednímu příspěvku.
Otcem holčičky je záchranář David Ráb. S ním se bývalá tvář televize Nova zasnoubila minulý rok v prosinci. Pro Rába jde o první dítě. Ochotská má z prvního manželství s tenistou Lukášem Rosolem syna Andrease. Rosola si Ochotská vzala v roce 2015 na farmě Čapí hnízdo. Rozešli se o rok později a za další rok byli oficiálně rozvedeni. Rosol je dnes znovu ženatý a má dalšího syna Luku.
Zdroj: Instagram Michaely Ochotské