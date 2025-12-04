Přeskočit na obsah
4. 12. Barbora
Michaela Ochotská porodila. Dcera dostala velmi neobvyklé jméno

Michaela Ochotská
Michaela OchotskáFoto: Profimedia
Michaela Ochotská
Michaela OchotskáFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská a její snoubenec David Ráb se jen pár dní před Vánoci dočkali vytoužené dcery. Radostnou novinku oznámila na svém profilu na Instagramu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Do porodnice, připomínající spíše luxusní hotel, nastoupila bývalá moderátorka Michaela Ochotská na první adventní neděli. Spolu s ní se ubytoval i její snoubenec, záchranář David Ráb. Na pondělí 1. prosince totiž měla Ochotská naplánovaný císařský řež.

Michaela Ochotská
Michaela Ochotská

„Je to pro nás neúnosné," říká Rosol, který znovu žádá o snížení alimentů. Ochotská je proti

Celebrity

„Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ prozradila už před časem Ochotská. Ve svých instastories zveřejnila jak záběry z porodního sálu, tak snímek miminka ve společnosti jejího staršího syna a nakonec i kartičku, na které je jméno holčičky. 

Té spolu s partnerem vybrali jméno Arien. „Moc děkujeme za všechny vaše zprávy. Teď jsme se na chvíli odpojili od mobilů a sociálních sítí a užíváme si tyhle krásné a neopakovatelné chvíle, které patří jen nám. Brzy se ozveme v plném počtu,“ napsala ještě Michaela k zatím poslednímu příspěvku. 

Otcem holčičky je záchranář David Ráb. S ním se bývalá tvář televize Nova zasnoubila minulý rok v prosinci. Pro Rába jde o první dítě. Ochotská má z prvního manželství s tenistou Lukášem Rosolem syna Andrease. Rosola si Ochotská vzala v roce 2015 na farmě Čapí hnízdo. Rozešli se o rok později a za další rok byli oficiálně rozvedeni. Rosol je dnes znovu ženatý a má dalšího syna Luku. 

Mohlo by Vás zajímat: Gabriele Soukalové málem umrzla prsa. Co by ale neudělala pro dobrou věc

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Instagram Michaely Ochotské

Všechny štítky

