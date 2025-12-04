Milena Dvorská studovala střední zdravotní školu. Když jí ale bylo patnáct, šla si po představení pro podpis k Janu Werichovi, který tou dobou zrovna řešil obsazení pohádky byl Jednou jeden král. V Mileně Dvorské hned uviděl Marušku, princeznu, která měla svého otce „ráda jako sůl“. Dvorská roli dostala a tím začala její dlouholetá herecká kariéra.
Dcera Mileny Dvorské propadla sektě a zavrhla matku. Ta ředila bolest alkoholem
Jedna z nejkrásnějších českých hereček začínala kariéru jako princezna. Její život měl ale do pohádky daleko. Nejvíc ji trápilo, že se k ní přestala hlásit její dcera Lucie, manželka samozvaného mesiáše Parsifala Imanuela. S dcerou se nikdy neusmířily.
Smutnou kapitolou jejího života je vztah s dcerou Lucií. Tu dala herečka jako matka samoživitelka brzy po jejím narození na výchovu ke svým rodičům. I když si ji později zase vzala k sobě, pouto mezi nimi se zpřetrhalo navždy. Lucie Dvorská se později stala manželkou samozvaného mesiáše Parsifala Imanuela, spolu měli devět dětí. S matkou se nikdy nesmířila a Dvorská svá vnoučata nikdy osobně neviděla. Výjimkou byla nejstarší vnučka Julie, která babičku navštívila těsně před její smrtí. Více se dozvíte v naší galerii.
Prostějovská rodačka
Milena Dvorská se narodila se 7. září 1938 v Prostějově. Původně studovala zdravotnickou školu, ale táhlo ji to k divadlu, a tak alespoň nadšeně ochotničila. Pak se potkala s Janem Werichem.
Setkání s Werichem
V létě roku 1953 zaťukala patnáctiletá studentka zdravotní školy z Prostějova na dveře Werichovy šatny, aby herce požádala o podpis. Werich v té době připravoval pohádku Byl jednou jeden král a hledal vhodné představitelky pro role svých filmových dcer. Milena ho ihned zaujala.
Změna plánu
Na setkání s Werichem vzpomínala ve svých pamětech: „Podepsal se mi do památníčku a já nebyla schopna odejít… Jen jsem tam tak stála a fascinovaně na něj zírala. To dlouhé ticho nakonec přerušil sám pan Werich, když se mě zeptal: ‚Poslouchej, nechtěla bys hrát ve filmu?‘ V tu chvíli by ze mě nikdo nedostal jediné slovo, jen jsem přikývla… Od té doby jsem nemyslela na nic jiného než na to, že se jednou stanu filmovou herečkou…“ Roli Marušky nakonec dostala a otevřel se před ní úplně nový svět.
Holka od rány
Navzdory tomu, že Wericha a následně diváky pohádky Byl jednou jeden král oslnila svou křehkostí, byla Milena Dvorská děvče od rány. „Chodila jsem do dívčí třídy a asi jsem byla tou vůdčí osobností, což se projevovalo například tím, že jsem nenáviděla ubližování a ponižování. Pokaždé jsem se dotyčné nebo dotyčnému postavila a většinou to skončilo rvačkou. Ale ne slovní, skutečnou rvačkou se vším všudy. Pak rodiče těch mnou ‚napadených‘ vrstevníků – ovšem podotýkám, že právem – chodili za mými rodiči do sladovny a stěžovali si, že jsem ‚Mařenku‘ praštila do nosu tak, až jí tekla krev," přiznala herečka ve svých pamětech.
U Wericha jako doma
Po celou dobu natáčení pohádky Byl jednou jeden král bydlela u Werichů na Kampě. Svůj podkrovní pokoj sdílela s Werichovou dcerou Janou, tehdy už studentkou herectví. Obě dívky se brzy spřátelily. Společně žehlily Werichovi košile a vařily kávu hostům.
Na DAMU na třetí pokus
Filmaři o ni zájem měli, ale přijímačky na DAMU dvakrát neudělala. Vrátila se tedy do Prostějova, kde účinkovala v místním divadle. Na další přijímací zkoušky ji osobně připravila herečka a tehdejší pedagožka na DAMU Vlasta Fabianová. Pod jejím vedením Milena uspěla a v osmnácti letech se stala studentkou DAMU, vzali ji i bez maturity.
Dítě na cestě
Ještě jako studentka DAMU se seznámila s bulharským studentem režie Orfeiem Cokovem. „Byla to vášnivá láska, která trvala celých pět let. Až do doby, než se její milý rozhodl vrátit do své rodné země,“ svěřila jedna z jejích hereckých kolegyň. Milena však do Bulharska nechtěla, i když už byla s Cokovem těhotná. Zůstala v Praze. Milena Dvorská.
Narození dcery
Když se jí v únoru 1964 narodila dcera Lucie (na snímku), udělala Milena rozhodnutí, které se jí v té chvíli zdálo jako nejlepší řešení těžké situace. Tříměsíční holčičku dala ke svým rodičům na venkov a odjela hrát divadlo do Prahy. Sama tehdy neměla kde bydlet, přespávala například v herecké šatně.
Rány na duši
Když se později provdala za herce Josefa Krause, vzala dceru k sobě. Jejich vztah ale odloučení narušilo. „Babičku a dědu jsem milovala. V šesti letech mě máma od nich vzala do Prahy, já chtěla zpátky. Opíjela se, křičela na mě a ona i otčím mě mlátili,“ tvrdila Lucie. Milena Dvorská toto tvrzení popírala, podle ní vážné neshody s Lucií začaly až ve chvíli, kdy začala jít do puberty. Přiznávala každopádně, že na dceru byla až příliš tvrdá. „Byla jsem na ni hrozně přísná, spousta věcí se mi na ní nelíbila. Byla taková neohrabaná, byla baculatá a já jí to říkala…,“ vzpomínala Dvorská s tím, že tehdy jí nedošlo, jak moc to její dceru poznamenalo.
Příchod Parsifala
Ve svých sedmnácti letech se Lucie Dvorská (na snímku) seznámila s Jaroslavem Dvorským (stejná příjmení jsou shodou náhod). Ten v té době studoval FAMU, později založil náboženskou sektu a v roce 1991 přijal jméno Parsifal Imanuel.
Osm, možná devět vnoučat
V roce 1989 Parsifal (na snímku) emigroval spolu s Lucií do zahraničí. Milena se pak jen zprostředkovaně dozvídala, že má zřejmě osm, možná i devět vnoučat, která však znala jenom z fotografií. Nedobrovolné odloučení od dcery ji trápilo a smutek se snažila tlumit alkoholem.
V kanceláři prezidenta
Po padesátce navíc přišla o stálé angažmá, když zaniklo její domovské Divadlo E. F. Buriana, a musela se poohlížet po jiném zdroji obživy. Nastoupila proto do dopisového oddělení Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Úřednická práce ji ale neuspokojovala. (Na snímku s kolegyní Ljubou Hermanovou.)
Smír se nekoná...
Dvorská stále hrála, objevila se například ve snímcích Vesničko má středisková, Corpus delicti nebo Kamenný most, za který byla nominována na Českého lva. "Nás žádné herecké výkony Mileny nepřesvědčí, opravdu ji nechceme vidět. Bohatě stačí, že ji vídáme v několika málo filmech, které natočila. Pro nás je to už naprosto cizí člověk," reagovala Lucie na výzvy Dvorské, aby zakopala válečnou sekeru. (Na fotce s Paľem Haberou a bavičem Milanem Markovičem.)
Zájezdy i Ulice
Po listopadu 1989 se ještě krátce vrátila k práci v obnoveném divadle za Branou II. Poté, co byl jeho provoz z ekonomických důvodů ukončen, přijala pozvání Tomáše Töpfera do obnoveného Divadla Na Fidlovačce a pořádala zájezdová představení s divadelní společností Háta. Zahrála si také v televizních seriálech Ulice, Letiště a dalších.
Setkání s vnučkou
Z jejího více než čtyřicetiletého manželství s hercem Josefem Krausem se narodil syn Jakub, který je kameramanem. S dcerou Lucií se nikdy nesmířily. Osobně se Milena Dvorská nakonec setkala pouze s nejstarší vnučkou Julií (na snímku dívka s blond vlasy), a to několik dní před svou smrtí. Zemřela 22. prosince 2009, dva dny před Štědrým dnem. Bylo jí 71 let.