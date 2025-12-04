Přeskočit na obsah
5. 12. Jitka
Dcera Mileny Dvorské propadla sektě a zavrhla matku. Ta ředila bolest alkoholem

Milena Dvorská
Milena Dvorská
Žena.cz

Jedna z nejkrásnějších českých hereček začínala kariéru jako princezna. Její život měl ale do pohádky daleko. Nejvíc ji trápilo, že se k ní přestala hlásit její dcera Lucie, manželka samozvaného mesiáše Parsifala Imanuela. S dcerou se nikdy neusmířily.

Milena Dvorská studovala střední zdravotní školu. Když jí ale bylo patnáct, šla si po představení pro podpis k Janu Werichovi, který tou dobou zrovna řešil obsazení pohádky byl Jednou jeden král. V Mileně Dvorské hned uviděl Marušku, princeznu, která měla svého otce ráda jako sůl. Dvorská roli dostala a tím začala její dlouholetá herecká kariéra.

Milena Dvorská a Lucie Dvorská
Milena Dvorská a Lucie Dvorská

Dcera Mileny Dvorské vede sektu po svém partnerovi Parsifalovi, ten od rodiny odešel

Celebrity

Smutnou kapitolou jejího života je vztah s dcerou Lucií. Tu dala herečka jako matka samoživitelka brzy po jejím narození na výchovu ke svým rodičům. I když si ji později zase vzala k sobě, pouto mezi nimi se zpřetrhalo navždy. Lucie Dvorská se později stala manželkou samozvaného mesiáše Parsifala Imanuela, spolu měli devět dětí. S matkou se nikdy nesmířila a Dvorská svá vnoučata nikdy osobně neviděla. Výjimkou byla nejstarší vnučka Julie, která babičku navštívila těsně před její smrtí. Více se dozvíte v naší galerii.

Prostějovská rodačka

Milena Dvorská
Milena Dvorská se narodila se 7. září 1938 v Prostějově. Původně studovala zdravotnickou školu, ale táhlo ji to k divadlu, a tak alespoň nadšeně ochotničila. Pak se potkala s Janem Werichem.

