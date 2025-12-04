Už více než dva týdny moderátor Patrik Hezucký bojuje v benešovské nemocnici o svůj život a bohužel za tu dobu nepřicházejí žádné dobré zprávy. Naopak všechno nasvědčuje tomu, že se jeho zdravotní stav stále zhoršuje. Webový magazín eXtra.cz nyní přinesl informaci, že oblíbený moderátor není schopen přijímat jídlo.
Špatné zprávy z nemocnice. Patrik Hezucký už nejí ani nekouří, pouze spí
Fanoušci moderátora Patrika Hezuckého se obávají nejhoršího. Z benešovské nemocnice bohužel přicházejí čím dál znepokojivější zprávy o jeho zdravotním stravu.
„Patrik Hezucký v podstatě už jenom spí. Bohužel přestal i jíst. Poslední, co ho bavilo, bylo kouření elektronických cigaret. Ani to už nechce,“ řekl magazínu informátor, který má na oddělení blízko k pokoji, ve kterém se slavný pacient nachází a kde se denně střídá jedna návštěva za druhou. Prudkému zhoršení stavu napovídá i to, že v pondělí večer byla do nemocnice narychlo povolána moderátorova manželka Nikola Hezucká. Poslední dvě noci po Patrikově boku strávil také dlouholetý kamarád a kolega Leoš Mareš.
ČTĚTE TAKÉ: „Rychle přijeďte,“ psala Nikole Hezucké sestra z nemocnice. Hezucký mluví o tryzně
Právě od něj má veřejnost většinu informací o stavu Hezuckého. V posledních dnech ale sílí kritika toho, že Mareš o své kamarádovi do éteru mluví. Jedni to považují za neetické a druzí se bouří proti tónu, jaký v posledních týdnech Ranní show Evropy 2 má. Dříve veselý pořad je nyní ponurý a není výjimkou, že se Mareš ve vysílání rozpláče. To vadí stále většímu počtu posluchačů, kteří se při vysílání chtějí hlavně bavit.
Informacím, které Leoš vypouští byl ale podle všeho měl být konec. Ve vedení rádia měla dnes proběhnout porada, na které bylo dohodnuto embargo na informace o Patrikově stavu. To potvrzuje i další jeho kamarád, moderátor Miloš Pokorný, který se včera vyjádřil s výslovným souhlasem Nikoly Hezucké. Ani on už ale mluvit nebude. „Teď jsme se domluvili ve shodě s vedením CNC, že další info o Patrikově stavu už necháme pouze na rodině, díky za pochopení,“ sdělil stroze Pokorný.