"Vždycky bude něco, co pokazíš," říká Berenika Kohoutová o výchově dvou dcer

Je si ale jistá, že komentovat jejich postavu nikdy nebude. „Myslím si, že tohle já neposeru, protože ta doba už je naštěstí jiná. Máma mi oponuje – no počkej až ti ta holčička bude tloustnout před očima. Říkala jsem jí, ale já jsem netloustla, já jsem byla v pubertě, to jsou ty hormony. Takže si myslím, že tohle asi zvládnu. Ale nevím, jestli se ta doba nezměnila až tak moc, že potom nám ty naše dcery zase vyčtou já jsem tloustla a tys mi nic neřekla, jestli to třeba nebude úplně naopak. Těžko říct. Právě proto víš, že něco posereš ať děláš, co děláš. Blbý je, že nevíš, co to je," zamyslela se v v podcastu Mámy sobě.