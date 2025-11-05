Dara Rolins není spokojená s výsledkem plastiky. "Ani mně se to nelíbí," říká

Přestože zpěvačka Dara Rolins nikdy netajila to, že podstupuje různá kosmetická vylepšení, když před rokem a půl podstoupila na italské klinice lifting obličeje, chtěla si dopřát soukromí. Jenže to se jí nepodařilo, protože na sociální sítě chirurga Michela Pascaliho se dostalo video ze zákroku. Rolins pak musela čelit velké vlně nenávistné kritiky. Přesto však vůči lékaři nepodnikla žádné právní kroky.
„Stalo se to v horlivosti slečny, která se mu stará o sociální sítě. Bylo to líto jemu i jí, omluvili se mi,“ popsala Dara, jak k úniku videa z jejího zákroku došlo. „Jsem s ním pořád v kontaktu, čekají mě kontroly, trvá rok, než si ten obličej definitivně sedne. A přece si nebudeme dělat špatnou energii,“ řekla chvíli potom, co k prozrazení její operace došlo. Jenže rok už dávno uplynul a zpěvačka stále není s výsledkem jeho práce spokojená. Přesto se však nehodlá smířit s tím, že mají lidé potřebu se vyjadřovat směrem k jejímu zevnějšku.
„Přijde mi, že ti lidi, kteří mě neustále hejtují, tomu nevěnují ani sekundu logického uvažování. Vždyť jí to změnilo, ano změnilo, ale o to šlo, vypadá jinak, ano i o to šlo, a že nevypadám stoprocentně, že se jim nelíbím, no dobře, ale ani mně se to ještě úplně nelíbí,“ rozpovídala se Dara ve slovenském podcastu Socky s Leou, kde překvapila tím, že s výsledky italské operace není spokojená. Věří však, že se k vysněnému výsledku přece jen dopracuje. „I já s tím mám problém. Ještě to není ono a nebude to ještě ono nějakou dobu. Doktor říkal rok, možná dva, protože každému si to sedá jinak. Dejte mi pokoj a dejte mi trochu času. Když vám z ruky sundají sádru, tak ruka není hned stoprocentní, všechno má nějaký dojezd,“ rozčiluje se zpěvačka.
Za to, že se snaží udržet mladistvý vzhled, se ale omlouvat nehodlá. „Prostě jsem si říkala, že když mám tělo jako třicetiletá holka, tak je přece nesmysl, abych měla obličej jako padesátiletá. Přestože mám super geny po mamce, která je kočka, tak jsem cítila, že je moje pleť unavená a povadlá. Už mi bylo pade, s tím přichází přechod a všechny tyhle věci, které se životem ženy souvisí,“ vysvětlila před časem svou motivaci k zákroku. „Ve světě showbyznysu je dnes výjimkou spíš ten, kdo nic takového nepodstoupil. Nebo myslíte, že Tom Cruise a Brad Pitt vypadají v šedesáti tak dobře, protože mají dobré geny?“ podotkla se smíchem pro magazín Blesku.
