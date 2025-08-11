Gondíková s Langmajerem málem vyhořeli. "Nemůže za to Jiřík," raduje se herec

Se svými průšvihy se Jiří Langmajer a Adéla Gondíková nebojí svěřit fanouškům. Poté, co Langmajer "ohodil" celou kuchyň, kdy mu vybuchl mixér, přichází další pohroma.
Herec Jiří Langmajer a herečka Adéla Gondíková jsou v manželství spokojení a nebojí se udělat si legraci jeden z druhého. S nadhledem zvládají i potenciálně krizové situace. O víkendu například málem vyhořeli poté, co Adéla zapomněla kuchyňskou chňapku nad rozpálenou plotnou a ta začala doutnat.
„Proti mojí rozmixovaný lžičce v proteinu, následnýmu výbuchu a znečištění kompletně celý kuchyně je tahle paráda, kterou mi dnes předvedla Adéla, mnohem silnější káva. Mohli jsme vyhořet, což se tedy nestalo. Jedno je jistý. Patříme k sobě. Ale trochu mě děsí, co nás čeká v důchodu, kterej už klepe na naše vrata. Snad přežijeme,“ napsal Langmajer k videu ve kterém Gondíková popisuje, co se stalo.
Rutinní příprava oběda se mohla proměnit ve velmi dramatickou situaci. „Se nám rozbila indukce, tak jsem šla dát květák vedle, kde máme starou plotnu, na tu jsem to dala, dala jsem to na devítku a odešla,“ říká s potlačovaným smíchem herečka a drží přitom v ruce stále kouřící chňapku. „To znamená, že za to nemůže Jiřík, ale kdo?“ ptá se ve videu viditelně pobavený Langmajer. „Aduška,“ přiznává provinile Gondíková.