Reklama
Reklama
Reklama

Gondíková s Langmajerem málem vyhořeli. "Nemůže za to Jiřík," raduje se herec

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Adéla Gondíková a Jiří LangmajerFoto: Profimedia
Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Adéla Gondíková a Jiří LangmajerFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Se svými průšvihy se Jiří Langmajer a Adéla Gondíková nebojí svěřit fanouškům. Poté, co Langmajer "ohodil" celou kuchyň, kdy mu vybuchl mixér, přichází další pohroma.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herec Jiří Langmajer a herečka Adéla Gondíková jsou v manželství spokojení  a nebojí se udělat si legraci jeden z druhého. S nadhledem zvládají i potenciálně krizové situace. O víkendu například málem vyhořeli poté, co Adéla zapomněla kuchyňskou chňapku nad rozpálenou plotnou a ta začala doutnat. 

Reklama
Michal Suchánek
Michal Suchánek

Vystřelené oko, opařený penis nebo zlomená páteř. Natáčení může být nebezpečné

Celebrity

Proti mojí rozmixovaný lžičce v proteinu, následnýmu výbuchu a znečištění kompletně celý kuchyně je tahle paráda, kterou mi dnes předvedla Adéla, mnohem silnější káva. Mohli jsme vyhořet, což se tedy nestalo. Jedno je jistý. Patříme k sobě. Ale trochu mě děsí, co nás čeká v důchodu, kterej už klepe na naše vrata. Snad přežijeme, napsal Langmajer k videu ve kterém Gondíková popisuje, co se stalo. 

Rutinní příprava oběda se mohla proměnit ve velmi dramatickou situaci. Se nám rozbila indukce, tak jsem šla dát květák vedle, kde máme starou plotnu, na tu jsem to dala, dala jsem to na devítku a odešla,“ říká s potlačovaným smíchem herečka a drží přitom v ruce stále kouřící chňapku. „To znamená, že za to nemůže Jiřík, ale kdo?“ ptá se ve videu viditelně pobavený Langmajer. „Aduška,“ přiznává provinile Gondíková. 

Reklama
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama